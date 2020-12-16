Yıldız Tilbe yıllar sonra açıkladı! ‘Sezen Aksu git Uzay Heparı’ya dedi…'

Sahne adımı 'Gülen' koydu. Sonra Sezen Aksu ile tanıştım. İzmir'e beni dinlemeye geldi. 9 ay boyunca vokalistliğini yaptım" diye konuştu.

"CANLARI ÇEKMEYİNCE AŞKIM BİTTİ DİYORLAR"

En iyi gençken aşık olduğunu belirten şarkıcı şunları söyledi; "Çünkü en algılamadığın zaman.