Yıldız Tilbe yıllar sonra açıkladı! ‘Sezen Aksu git Uzay Heparı’ya dedi…'

Aşk şarkılarının vazgeçilmez ismi Yıldız Tilbe, 'OT' dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı.
Ünlü şarkı, "Canları çekmeyince 'Aşkım bitti' diyorlar" açıklamasıyla kendisinin en iyi gençken aşık olduğunu söyledi.
Şarkıcılığa 1990'da pavyonda başladığını söyleyen Yıldız Tilbe, "Patronum Cengiz Abi, 'Sana gülmek çok yakışıyor' dedi.
Sahne adımı 'Gülen' koydu. Sonra Sezen Aksu ile tanıştım. İzmir'e beni dinlemeye geldi. 9 ay boyunca vokalistliğini yaptım" diye konuştu.
"CANLARI ÇEKMEYİNCE AŞKIM BİTTİ DİYORLAR"
En iyi gençken aşık olduğunu belirten şarkıcı şunları söyledi; "Çünkü en algılamadığın zaman.
Büyüyünce o işin kurnazı oluyorsun. Aşk acısı korkunç bir şey. Şimdi seksin adını aşk koydular. Canları çekmeyince 'Aşkım bitti' diyorlar. Yok böyle bir şey."
"UZAY O HAFTA ÖLDÜ"
"Yıllar önce yeni bir şarkım vardı. Sezen'e dinlettim 'Uzay Heparı'ya git, bunu düzenlesin' dedi.