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açıkladı! ‘ git ’ya dedi…'

Şarkıcı , aşk hayatından kariyerinin ilk zamanlarına kadar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir dergiye konuşan Yıldız Tilbe’nin sözleri gündemine bomba gibi düştü. ve ile ilgi anlattığı anısı ise gündeme damga vurdu. En iyi gençken aşık olduğunu dile getiren 54 yaşındaki Yıldız Tilbe, konuyla ilgili şunları söyledi: Çünkü en algılamadığın zaman. Büyüyünce o işin kurnazı oluyorsun. Aşk acısı korkunç bir şey. Şimdi seksin adını aşk koydular. Canları çekmeyince 'Aşkım bitti' diyorlar. Yok böyle bir şey.

Giriş Tarihi: 16.12.2020 15:16 Son Güncelleme: 16.12.2020 15:57 ABONE OL
Yıldız Tilbe yıllar sonra açıkladı! ‘Sezen Aksu git Uzay Heparı’ya dedi…'

Aşk şarkılarının vazgeçilmez ismi Yıldız Tilbe, 'OT' dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ünlü şarkı, "Canları çekmeyince 'Aşkım bitti' diyorlar" açıklamasıyla kendisinin en iyi gençken aşık olduğunu söyledi.

Şarkıcılığa 1990'da pavyonda başladığını söyleyen Yıldız Tilbe, "Patronum Cengiz Abi, 'Sana gülmek çok yakışıyor' dedi.

Sahne adımı 'Gülen' koydu. Sonra Sezen Aksu ile tanıştım. İzmir'e beni dinlemeye geldi. 9 ay boyunca vokalistliğini yaptım" diye konuştu.

"CANLARI ÇEKMEYİNCE AŞKIM BİTTİ DİYORLAR"

En iyi gençken aşık olduğunu belirten şarkıcı şunları söyledi; "Çünkü en algılamadığın zaman.

Büyüyünce o işin kurnazı oluyorsun. Aşk acısı korkunç bir şey. Şimdi seksin adını aşk koydular. Canları çekmeyince 'Aşkım bitti' diyorlar. Yok böyle bir şey."

"UZAY O HAFTA ÖLDÜ"

"Yıllar önce yeni bir şarkım vardı. Sezen'e dinlettim 'Uzay Heparı'ya git, bunu düzenlesin' dedi.

Uzay o hafta öldü" diyen Tilbe, "Daha önceden yazdığım, gençler intihar etmesin diye attığım şarkılarım var. Daha okurken ben komaya giriyorum" açıklamasında bulundu.

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Yıldız Tilbe yıllar sonra açıkladı! ‘Sezen Aksu git Uzay Heparı’ya dedi…'
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