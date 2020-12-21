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ile çocukları olacağını öğrenince evlenmişler! İşin aslı ortaya çıktı!

Oyuncu , geçen hafta eşi ’dan çocuk sahibi oldu. Bazıları Gözde Yılmaz’ın nikahtan sonra kaldığını göstermek için Mart’ta evlendiklerini yazdı ama iddia edildiği gibi o tarihte değil, 10 Haziran’da evlendi. Gözde Yılmaz, masasına oturduğunda üç aylık hamileydi. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Onur Saylak ve Gözde Yılmaz çiftini kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 21.12.2020 07:26 Son Güncelleme: 21.12.2020 07:29 ABONE OL
Onur Saylak ile Gözde Yılmaz çocukları olacağını öğrenince evlenmişler! İşin aslı ortaya çıktı!

Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'ın geçen hafta sevgilisi Gözde Yılmaz'dan çocuğu olduğunu ve 'önce bebek sonra nikah' modasına uyup uymayacaklarını merak ettiğimi yazmıştım. Bu yazımın ardından Hürriyet'in Kelebek eki çiftin avukatlığına soyundu! 'Önce nikah sonra bebek' başlıklı bir haber yapan gazete, Gözde Yılmaz'ın nikahtan sonra hamile kaldığını göstermek için de Mart'ta evlendiklerini yazdı!

Öncelikle Mart'ta evlendiklerini biliyordunuz da, şimdiye kadar niye yazmadınız? İkincisi daha vahim! Çünkü Onur Saylak ile Gözde Yılmaz Mart'ta değil, 10 Haziran'da evlenmiş. Yani Gözde Yılmaz, nikah masasına oturduğunda üç aylık hamileymiş.

ÖNCE BEBEK SONRA NİKAH

Evet; 'önce bebek sonra nikah' modasına uyan çift, 10 Haziran'da, Kadıköy Evlendirme Dairesi memurunun kıydığı nikahla evlenmiş. Bu arada madem bu çifte, çocuk yapmaya ne zaman karar verdiklerini bilecek kadar yakınsınız, Haziran'da evlendiklerini bilmiyor musunuz? Yoksa çiftin yalancı şahitliğine soyunup Gözde Yılmaz'ın nikahtan sonra hamile kaldığını göstermek için bile bile yalan haber mi yapıyorsunuz? Kısaca, 'Önce nikah sonra bebek' haberi külliyen yalan. Siz yine her zaman olduğu gibi doğrusunu benden öğrenin…

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Onur Saylak ile Gözde Yılmaz çocukları olacağını öğrenince evlenmişler! İşin aslı ortaya çıktı!
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