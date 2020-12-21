Onur Saylak ile Gözde Yılmaz çocukları olacağını öğrenince evlenmişler! İşin aslı ortaya çıktı!

ÖNCE BEBEK SONRA NİKAH

Evet; 'önce bebek sonra nikah' modasına uyan çift, 10 Haziran'da, Kadıköy Evlendirme Dairesi memurunun kıydığı nikahla evlenmiş. Bu arada madem bu çifte, çocuk yapmaya ne zaman karar verdiklerini bilecek kadar yakınsınız, Haziran'da evlendiklerini bilmiyor musunuz? Yoksa çiftin yalancı şahitliğine soyunup Gözde Yılmaz'ın nikahtan sonra hamile kaldığını göstermek için bile bile yalan haber mi yapıyorsunuz? Kısaca, 'Önce nikah sonra bebek' haberi külliyen yalan. Siz yine her zaman olduğu gibi doğrusunu benden öğrenin…