Sihirli Annem’in kızlarından açıklama! “Haberimiz olsaydı destek vermek isterdik!”

YouTube nasıl gidiyor? İçerik üretme konusunda tıkınıyor musun?

Z.Ö.: Ben kanalımı açalı bir buçuk yıl oldu. Benim için de cesaret olayıydı. Cesaretini topladığında bu işe girişiyorsun. Benim de tahminimden güzel bir şekilde ilerliyor. Ve düzenli olmaktan kaynaklanıyor bu durum bence. İnsanlar her hafta video koyduğunda alışıyorlar ve kendi kitleni oluşturuyorsun. İçerik bulmakta zorlanıyorum. Şu an yapmak istediğim çok içerik var. Aksi gibi pandemiden sonra aklıma geldi o güzel içerikler. Ama hepsi eski normal hayatımızda yapabileceğimiz şeyler. O yüzden erteliyorum. Ya evde ya da insanların bu dönemde ihtiyaç duyabileceği şeyler üzerine içerikler üretiyorum. Ben genel olarak evde sıkılmıyorum. Evde vakit geçirmek benim için güzel. Sosyal medya insanı çok oyalıyor. Vaktim kalmıyor. Bir şey üretmeye, insanlara bir konuda tavsiyede bulunmaya çalışıyorum. Bir video çekiyorum. Zaten gün bitiyor.

Jennifer sen de bir kanal açmayı düşünüyordun. Yakında gelecek mi videolar?

J.B.: Son 3 senedir düşünüyorum. Emek isteyen bir iş, kolay değil gözüktüğü gibi. Bu sürecin içine girebilmek cesaret istiyor açıkçası. Cesaretimi topladığım gibi 1-2 ay içerisinde açmayı düşünüyorum.

"Sürekli bakışlar üzerimde"

Sizi çocuk oyuncu olarak tanıdık. Şu anda da Sihirli Annem YouTube kanalına inanılmaz şekilde abone ve izlenme yağıyor. Küçük yaşta gelen ün size neler hissettirdi? Kendinizi sorumlu hissettiğiniz oldu mu?

J.B.: Tabii. Sorunlar yaşadım ben. Siyahi bir çocuk olmam, saçlarımın afro olması çocuklar tarafından acımasızca yorumlar gelmesine sebep oldu. Çocuklar acımasızlar. Bu sebepten dalga geçenler oldu. Ben rahat bir insanımdır. Çimde de oturmayı severim, bir kafede de oturmayı severim. Ruh halime göre değişir. Ama insanlar beni sahilde otururken görünce "Sihirli Annem'in Toprak'ının burada ne işi var?" diyor. Ne alakası var? Ben de insanım. Ben de bunlardan zevk alabilirim. Gizlice beni çekiyorlar, yemek yerken, otururken. Yapmasalar daha mutlu olabilirdim. Ben de rahat olmak istiyorum. Ama sürekli bakışlar üzerimde. Şikâyet eder gibi de olmak istemiyorum ama kimisi zarar verecek şekilde davranıyor. Bunlar beni üzüyor. Ben cana yakın bir insanım aynı zamanda. Ben böyleyken onların bu davranışları sergilemeleri üzüyor beni.

Z.Ö.: Sosyal medyada çok takipçili birçok kişi gelen yorumlardan dolayı çok sıkılıyor, üzülüyor. Normal olarak. Siber bir şiddet var orada da. Ben bu tarz şeylere çok fazla takılmıyorum. Takılmamayı öğrenmişim bir şekilde. Sihirli Annem ile başlayan bu oyunculuk serüveni bana birçok kapı açtığı için çok mutluyum. Olumsuz yanlarını ekarte ettim kendi kafamda.