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Tecavüzcü kuryeye 22 yıl hapis

Oyuncu A.T.’yi kaçırıp ’daki ormanlık alanda şiddet uygulayıp tecavüz eden kurye Bayram Babakulyyev, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Tecavüzcü kuryeye 22 yıl hapis

ARKADAŞLARIYLA EĞLENMEYE GİTTİ

Genç oyuncu A.T., 25 Eylül'de arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktı. Ekip, gece saatlerinde çorba içmek için Eyüpsultan ilçesindeki bir restorana gitti. A.T., arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası mekandan ayrıldı. Taksi bulmak için sokakta ilerlediği sırada, motosikletli iki kişi tarafından kaçırılan oyuncu, Kemerburgaz'daki ormana götürüldü ve burada darp edilerek tecavüze uğradı.


SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Tecavüzcünün elinden bir kamyonun önüne atlayarak kurtulan oyuncu, şikayetçi oldu. İhbar sonrası 21 yaşındaki kurye Bayram Babakulyyev, gözaltına alınıp cezaevine gönderildi. Suçlamaları kabul etmeyen Babakulyyev, oyuncunun kendi isteğiyle motosikletine bindiğini iddia etti. Adli Tıp Kurumu, tecavüz ve darbı tespit etti. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan kurye, 22 yıl hapse mahkum edildi.

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Tecavüzcü kuryeye 22 yıl hapis
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