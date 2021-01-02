Tecavüzcü kuryeye 22 yıl hapis

ARKADAŞLARIYLA EĞLENMEYE GİTTİ



Genç oyuncu A.T., 25 Eylül'de arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktı. Ekip, gece saatlerinde çorba içmek için Eyüpsultan ilçesindeki bir restorana gitti. A.T., arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası mekandan ayrıldı. Taksi bulmak için sokakta ilerlediği sırada, motosikletli iki kişi tarafından kaçırılan oyuncu, Kemerburgaz'daki ormana götürüldü ve burada darp edilerek tecavüze uğradı.



SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ



Tecavüzcünün elinden bir kamyonun önüne atlayarak kurtulan oyuncu, şikayetçi oldu. İhbar sonrası 21 yaşındaki kurye Bayram Babakulyyev, gözaltına alınıp cezaevine gönderildi. Suçlamaları kabul etmeyen Babakulyyev, oyuncunun kendi isteğiyle motosikletine bindiğini iddia etti. Adli Tıp Kurumu, tecavüz ve darbı tespit etti. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan kurye, 22 yıl hapse mahkum edildi.