İşadamı Hacı Sabancı'dan samimi itiraflar! Hacı Sabancı: Mütevazi biriyim toplu taşıma kullanır parayı en çok...

■ Yurt dışında okudunuz ama Türkiye'de iş hayatınızı devam ettirdiniz. Orada kalmayı düşünmediniz mi?

Hayır, hiç düşünmedim. Ben üniversiteyi bitirir bitirmez Türkiye'ye döndüm. Benim vatanım burası. Ben burada doğdum ve büyüdüm. Ailem de, dostlarım da burada. Yurt dışından döndükten sonra 6 ay askerlik yaptım. Sonrasında da eğitimini gördüğüm denizcilik sektöründeki aile şirketimizde çalışmaya başladı. Çok mutluyum bu kararı verdiğim için. Yurt dışına gezmek için gidiyorum. Değişik kültürleri tanımayı severim ama Türkiye'den başka yerde yaşamayı düşünmem.

BEN DE AŞI OLACAĞIM



■ Pandemi süreci sizi nasıl etkiledi?

Hayatımızın pamuk ipliğine bağlı olduğunu gördüm. Bir virüs, en sevdiklerini senden alabiliyor. Materyalist şeylerin önemsiz olduğunu anladık. Maddi olarak ne kadar iyi olursan ol hayatın kısıtlanıyor. Aileyle vakit geçirmenin önemini daha iyi anladım.

■ Aşı olacak mısınız?

Aşı olacağım, başka çaremiz yok. Ben aşı olmasam yaşlıları riske atarız. Yani anneannemi ya da dedemi riske atmak istemem.