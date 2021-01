İşadamı Hacı Sabancı'dan samimi itiraflar! Hacı Sabancı: Mütevazi biriyim toplu taşıma kullanır parayı en çok...

ÖLÜMCÜL SEVİYEDE OBEZDİM EVDEN ÇIKMAK İSTEMİYORDUM



■ Mide ameliyatı olup kilo verdiniz. Bu, hayatınızı nasıl değiştirdi?

Ben aslında çocukluğumda da, üniversite de zayıftım. 2010'dan sonra hızla kilo almaya başladım ve 130 kiloya kadar çıktım. Yemeyi de seviyordum, dikkatli beslenmedim de. Çok zordu bu kadar kilo ile yaşamak. İnanın kilo vermeyi çok denedim ama başaramadım. Beş-altı yıl gitmediğim diyetisyen kalmadı ama iradem kuvvetli değil. O yüzden ameliyat olmaya karar verdim. İyi ki olmuşum.

■ Fazla kiloyla yaşamanın zorluklarından da bahseder misiniz?

Obezite bir hastalık. Ben ölümcül seviyede obezdim, sağlığımı tehlikeye attım. Kilomdan dolayı hayatımı istediğim gibi yaşamıyordum. Evden dışarı çıkmak istemediğim zamanlar oldu.

ÖZGÜVEN SORUNU YAŞADIM



■ Özgüveninizle ilgili problem yaşadınız mı kilolu olduğunuz dönem?

Tabii yaşadım. Her şeyden önce alışveriş yaparken zorluk yaşıyorsunuz. Maddi olarak gücüm vardı ama bedenime uygun kıyafet bulamadığım için mağazaya girmek istemiyordum. Şimdi sosyalleştim. Her istediğimi giyebiliyorum. Her şeyden yiyorum ama az. Eskiden midem doysa gözüm doymuyordu. Formumu korumamı spora borçluyum. Haftanın beş günü spor yapıyorum.