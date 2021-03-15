Son dakika: Sosyetik isim İpek Hattat'ın kuryeyi evinde alıkoyup işkence ettiği olayda flaş gelişme: 32 yıla kadar hapis...

YAĞMA, HAKARET, TEHDİT..

Bu sırada, Demirkaya, patronu Halil Cömert'i arayarak durumu bildirdi. Bunu gören Hattat, telefonu kuryenin elinden alarak kısa süre önce eve gelen şoförüne verdi. Cömert'in bir süre sonra tekrar araması üzerine Hattat, şoförün elinden aldığı telefonu defalarca duvara atarak kırdı. Daha sonra kendi telefonuyla firma sahibini arayan İpek Hattat, dolandırıldığı iddiasıyla hakaretler savurmaya başladı. Konuşmanın ardından İpek Hattat, Cömert'e, kendisi gelmeden kuryeyi bırakmayacağını söyleyerek telefonu kapattı. Bu sırada yine iddiaya göre Hattat, köpek dışkısının bulunduğu yeri göstererek kuryeci çocuğa, 'Buraya çömel otur' dedi. Firma sahibinin haber vermesi üzerine verilen adrese giden polisin, kapıyı defalarca çalmasına açan olmadı. Savcılıktan gerekli izinlerin alınmasının ardından eve giren polis, kuryeyi kurtarırken, İpek Hattat, sevgilisi iş insanı Sami Yüzer ve şoförü Veysel Güven gözaltına alındı.