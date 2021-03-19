Şaşırtan 'Kavak Yelleri' itirafı! İbrahim Kendirci yıllar sonra açıkladı

Yeni projeler üzerinde çalıştığını belirten Kendirci, Kavak Yelleri'ni çektiği yıllara dair, "Gençliğim! Çok karizmatiktik o zamanlar. Babam bile bazen ağzından kaçırıp Deniz derdi bana. Geçen hafta Melek Mosso klibi çekiyorduk, orada görüntü yönetmeni kameralarla çalışırken, "Deniz biraz daha sağa gider misin?" falan dedi. Bir keresinde de evinde televizyon olmadığını söyleyen hocam bana dersteyken "Deniz sen cevap ver" demişti" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyanın hem çağımıza hem de oyunculuk mesleğine etkileri hakkında dikkat çeken yorumlarda bulunan İbrahim Kendirci, "Sosyal medyaya karşı ölçülü bir tavrım olsun, öyle devam etsin istiyorum. Sosyal medya kullansam dahi bunu nitelikli içerikler için kullanma konusunda çaba sarf ediyorum.
Artık her şey sosyal medya üzerinden değerlendiriliyor. Sahnen bitiyor twitter'a bir girip bakıyorsun anında yorumlar alıyorsun. Her şeye anında eleştiri yapılıyor ve bir de birbirimizi hiç sevmiyoruz çünkü kendimizi çok sevmek için uğraşıyoruz, öyle bir çağdayız. Bu çok tehlikeli bir durum, hepimiz kendimizi dışarıya karşı çok seviyoruz. Öyle narsist bir çağın ortasındayız ki ısırılmış elmayı hepimiz cebimize koyduk, kalbimizde taşıyoruz ve onsuz yapamıyoruz." dedi.
İşte İbrahim Kendirci röportajının tüm detayları...
Sosyal medya çağımızı nasıl etkiliyor? Dijital medyanın gelişimi ile ilgili neler düşünüyorsun?
Çok güzel bir soru geldi, umarım hard disklerimiz yetecektir cevaba. 2012'den sonra bir şeyler oldu gezegene. Galiba bu kıyamet olayı ve Maya takvimi doğruymuş. Bana arkadaşlarım sosyal medyayı neden az kullanıyorsun, bazen hiç yoksun der.
Sen bir ara hiç kullanmıyordun ama.
Evet hiç kullanmıyordum, ben akıllı telefonlardan yeni aldım daha. Özellikle 2012'den sonra şuna çok dikkat etmeye başladığımı fark ettim; çağa ayak uydur ama bir yandan da çağın saldırılarına karşı kendini koru. Bunun için de ölçülü olmak gerektiğini düşünüyorum.
NİTELİK PEŞİNDE KOŞUYORUM
İbrahim az önce elinde telefonla girdin buraya her yeri çekiyordun!
Evet! Danışma, güvenlik, fütüristik bir bina diye çekim yaparak girdim içeri.
Sosyal medyaya karşı ölçülü bir tavrım olsun, öyle devam etsin istiyorum. Sosyal medya kullansam dahi bunu nitelikli içerikler için kullanma konusunda çaba sarf ediyorum. Sanayi devriminden sonra nicelik çağı başladı ve niteliği birazcık yitirdik.
Bugün daha da çok niceliğin peşindeyiz aslında; bu kaç beğeni aldı, şu ne kadar tıklandı gibi o kadar çok sayılarda takılıp kaldık ki bir yerde nicelik daha fazla alan kaplıyorsa eğer orada nitelik ve kalite azalır. Ben burcum dolayısıyla da galiba nitelik peşinde olan bir adam olduğum için ve sosyal medyada da nitelik biraz arka plana atıldığından dolayı benim mental ve bedensel refleksim biraz daha mesafeli.
ONSUZ YAPAMIYORUZ
Yaptığın meslekte önemli değil mi sence sosyal medya şu an bu çağda? Senin sektöre başladığın zamandan bu güne kadar çok fazla şey değişmedi mi sence de?
Galiba önemli ya evet. Ben sektöre başladığımda bugünkü gibi sosyal medya olsaydı zaten Justin Bieber bendim! Gülmeyin! Kamera arkası çok kalabalık şu an siz göremiyorsunuz ama herkes gülüyor şu anda. Artık her şey sosyal medya üzerinden değerlendiriliyor. Sahnen bitiyor twitter'a bir girip bakıyorsun anında yorumlar alıyorsun. Her şeye anında eleştiri yapılıyor ve bir de birbirimizi hiç sevmiyoruz çünkü kendimizi çok sevmek için uğraşıyoruz, öyle bir çağdayız. Bu çok tehlikeli bir durum, hepimiz kendimizi dışarıya karşı çok seviyoruz. Aynanın karşısına geçip sürekli bir yerlerimizi yaptırmak istiyorum diyerek gezen insanlar olduk. Öyle narsist bir çağın ortasındayız ki ısırılmış elmayı hepimiz cebimize koyduk, kalbimizde taşıyoruz ve onsuz yapamıyoruz. Sağ ayak bileğini bir yerde unutursun da onu unutmazsın yani öyle bir durum.
BABAM BİLE BANA DENİZ DERDİ!
Kavak Yelleri'ni nasıl izliyorduk öyle!
Gençliğim! Çok karizmatiktik o zamanlar. Babam bile bazen ağzından kaçırıp Deniz derdi bana. Geçen hafta Melek Mosso klibi çekiyorduk, orada görüntü yönetmeni kameralarla çalışırken Deniz biraz daha sağa gider misin falan dedi. Bir keresinde de evinde televizyon olmayan hocam bana dersteyken Deniz sen cevap ver demişti. Dedim hocam bırakın izlemeyi fan club'ı olmuşsunuz!