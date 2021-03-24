Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'dan 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'ı eleştirenlere cevap: Karışmak kimsenin haddi değil!

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, ses getiren işlerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden yine düşmedi. Bu kez kendisini ve kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'ı sert bir şekilde eleştirenlere cevap verdi.

OYUNCU İLK KEZ AÇIKLAMA YAPTI

'Çocuklar Duymasın' dizisinde Haluk karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, geçtiğimiz günlerde kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülenmişti. Gelen eleştiriler nedeniyle ünlü oyuncu yeni bir açıklama yaptı.