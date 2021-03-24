Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'dan 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'ı eleştirenlere cevap: Karışmak kimsenin haddi değil!

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, ses getiren işlerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden yine düşmedi. Bu kez kendisini ve kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'ı sert bir şekilde eleştirenlere cevap verdi.
OYUNCU İLK KEZ AÇIKLAMA YAPTI
'Çocuklar Duymasın' dizisinde Haluk karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, geçtiğimiz günlerde kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülenmişti. Gelen eleştiriler nedeniyle ünlü oyuncu yeni bir açıklama yaptı.
TAMER KARADAĞLI'DAN ELEŞTİRİLERE SERT CEVAP
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, arasında 30 yaş fark olan 24 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız hakkında yapılan eleştirilere oldukça sert bir cevap verdi.
"AŞKTA YAŞ FARKI OLMAZ, KARIŞMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL"
Karadağlı, "Aşkta yaş farkı olmaz. 24 yaşında kız. Karışmak kimsenin haddi değil. Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" cümlelerine yer verdi.