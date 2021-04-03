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Giriş Tarihi: 3.4.2021 17:02 Son Güncelleme: 3.4.2021 17:11

Zor günleri geride bırakan ünlü şovmen espriyi ! ‘'da yürümeye başladım’

Zor günleri geride bırakan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil espriyi patlattı! ‘Instagram'da yürümeye başladım’

Zor günleri geride bırakan ünlü şovmen ’den bombayı . Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, eski sağlığına kavuştu. Mehmet Ali Erbil verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erbil, " Tam yürüyemiyorum, ben de 'dan yürümeye başladım" dedi. Çapkınlığı ile bilinen Mehmet Ali Erbil için eski günlerine gerdi döndü yorumları yapıldı.

Mehmet Ali Erbil, Asiye Acar'ın sorularını yanıtladı. Erbil, " Tam yürüyemiyorum, ben de Instagram'dan yürümeye başladım" dedi.

İşte Erbil'in röportajından satır başları:
-9 ay hastanede yatmak, hem de hareket etmeden çok zordu. Kolumu kaldırabilmek için günlerce dua ediyordum Allah'a... Bugünlere geldim çok şükür... Allah beni çocuklarımı bağışladı.

- Şimdi kalktık yataktan bu hallere geldik. Tam anlamıyla iyileşmedim, fizik tedavim devam ediyor.

Tam anlamıyla yürüyemiyorum. Uzun süredir yatmaktan kaynaklanan bir rahatsızlık.

-Kendime gelmeye başladım... Burada yürüyemiyorum bari Instagram'dan yüreyeyim... Yazışıyorum sosyal medyada...Görüntülü olarak konuşuyoruz, iyi niyetli olarak... Benim için dua ediyorlar...

HEMEN UZAKLAŞTIM
- Bir kaç yıl önce Instagram'da tanıştım bir kadınla. Buluşmak için anlaştık... Ama oradaki gibi değildi.

Çok zor bir durum. Görünce " Pardon , arabayı yanlış park ettim, bakıp geliyorum" dedim. Gidiş o gidiş, hemen uzaklaştım.
TORUNUMA SARILAMADIM
-1,5 sene geçti torunuma sarılamadım, sadece görüntülü konuşabiliyoruz hastalık yüzünden.

Onlar korkuyor, ben de korkuyorum. Hep derlerdi inanmazdım " torun evlattan çok sevilir" diye...Gerçekten öyleymiş.

VASİYETİMİ YAZMAKTAN VAZGEÇTİM

-Çok karamsar bir döneminde bir psikolog geldi " Hiç bu havalara girmeyin, size bir şey olmayacak, kafandan çıkar böyle şeyleri" dedi.

Ben de vazgeçtim ve bugünlere geldik çok şükür.

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Zor günleri geride bırakan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil espriyi patlattı! ‘Instagram'da yürümeye başladım’
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