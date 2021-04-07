Tunus’tan sonra Libya’da: Dünya Kuruluş Osman’ı izliyor

ATV'nin reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileri, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor. Bugüne kadar yayın hakkı dünyanın birçok ülkesine satılan Kuruluş Osman; TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonlara ulaşmayı başardı. Dizi, Tunus'un ardından şimdi de Libya'da yayına giriyor.Kuruluş Osman, Libya'da Al Ahrar TV kanalında gösterilecek. Dizi, Ramazan ayında izleyicilerle buluşacak. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, ATV ekranlarında da çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.