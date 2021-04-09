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Giriş Tarihi: 9.4.2021 17:16 Son Güncelleme: 9.4.2021 17:17

’ye dünyaca ünlü prodüktör ’dan destek

Neshe’ye dünyaca ünlü prodüktör Redone’dan destek

, bir süre önce yayınladığı ilk global teklisi ‘’ ile müzik dünyasında dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

İlk projesinde dünyaca ünlü isimlerle çalışan NESHE, özellikle Latin Amerika'dan büyük ilgi görürken, İspanyolca, İngilizce ve Türkçe dillerinde ve dünyanın farklı yerlerinden çalıştığı prodüktörlerle yaptığı şarkıları dinleyiciyle buluşturmak için gün sayıyor.

Keith Harris, Redone gibi dünyaca ünlü prodüktörlerin desteklediği sanatçı, önümüzdeki dönemde bu iki prodüktörle çalışmalarının olacağının da müjdesini verdi.

Lady Gaga'nın yaratıcısı ve dünyada birçok hite imza atan 'Redone' müzik yolculuğumdaki en büyük destekçilerimden biri dedi.

NESHE farklı tarzı, yüksek donanımı, güzelliği ile uzun vadede ülkemizi yurt dışında temsil edecek önemli bir isim olacağının sinyallerini veriyor.

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Neshe’ye dünyaca ünlü prodüktör Redone’dan destek
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