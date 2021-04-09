Neshe’ye dünyaca ünlü prodüktör Redone’dan destek

İlk projesinde dünyaca ünlü isimlerle çalışan NESHE, özellikle Latin Amerika'dan büyük ilgi görürken, İspanyolca, İngilizce ve Türkçe dillerinde ve dünyanın farklı yerlerinden çalıştığı prodüktörlerle yaptığı şarkıları dinleyiciyle buluşturmak için gün sayıyor.