Neshe’ye dünyaca ünlü prodüktör Redone’dan destek

İlk projesinde dünyaca ünlü isimlerle çalışan NESHE, özellikle Latin Amerika'dan büyük ilgi görürken, İspanyolca, İngilizce ve Türkçe dillerinde ve dünyanın farklı yerlerinden çalıştığı prodüktörlerle yaptığı şarkıları dinleyiciyle buluşturmak için gün sayıyor.
Keith Harris, Redone gibi dünyaca ünlü prodüktörlerin desteklediği sanatçı, önümüzdeki dönemde bu iki prodüktörle çalışmalarının olacağının da müjdesini verdi.
Lady Gaga'nın yaratıcısı ve dünyada birçok hite imza atan 'Redone' müzik yolculuğumdaki en büyük destekçilerimden biri dedi.