Nihat Hatipoğlu’na Korona soruları: Aşı orucu bozar mı?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan programları başladı. Hatipoğlu, izleyicilerin sorularını Zoom uygulaması üzerinden yanıtladı. Nihat Hoca, arka arkaya gelen "Aşı orucu bozar mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Covid-19'la ilgili aşı adaleye vurulan ve vitamin olmayan, koruyucu niteliği olan antibiyotiğin bir türü yani bir ilaç. Bu yüzden orucu bozacak bir durum asla söz konusu değildir."Nihat Hatipoğlu'nun atv'de yayınlanan iftar ve sahur programları, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyici sorularıyla dolup taştı. Pandemi nedeniyle seyirci, Hatipoğlu'na Zoom üzerinden bağlanarak sorularını yöneltti. İlk sahur programına 174 kişi bağlandı. İlk defa bir programda kullanılan Zoom bağlantısıyla aynı anda 300 kişi yayına katılıp soru sorabiliyor. Bu sistem daha önce seyircisiz oynanan NBA maçlarında kullanılmıştı. Ancak programdaki sistem, kapasite olarak onun da çok üstünde.İftar ve sahur programlarının çekildiği stüdyo bin metre karelik alan içine kuruldu. Bu da 8 metre yüksekliğinde 3 katlı binaya denk geliyor. Toplam 200 metre kare LED ekran kullanıldı. 100 metre karesi tek parça halinde yapıldı, bu TV programlarında kullanılan en büyük LED ekran. İslam eserleri figürleri kullanılarak dekore edilen stüdyo, 300 seyirci kapasiteli ancak pandemiden dolayı seyirci alınmıyor.