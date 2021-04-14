Prof. Dr. Mehmet Öz ile kardeşi Nazlım Suna Öz arasında bu kez kira kavgası çıktı

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ve kardeşi Nazlım Suna Öz'ün arasında sular durulmuyor. Prof. Dr. Mehmet Öz, kardeşinin sahte vasiyetname düzenlediğinden şüphelendiğini belirtip bilirkişi incelemesi talep etmiş, inceleme sonunda vasiyetnamenin fotomontajla oluşturulmuş olduğu sonucuna varılmıştı. Prof. Dr. Mehmet Öz açtığı davada Nazlım Suna Öz ve diğer şüphelilerin cezalandırılmasını istemiş, hem Türk hem ABD vatandaşı olan Nazlım Suna Öz'e yurt dışına çıkış yasağı konulmasını, tüm taşınmazları üzerine de tedbir konulmasını talep etmişti. Savcılığa yapılan şikâyetin ardından Mehmet Öz, şimdi de babaları Prof. Dr. Mustafa Öz'den kalan Sarıyer Yeniköy'deki yalılarının Mart ayında kardeşi tarafından S.T.'ye aylık 85 bin lira karşılığında kiralandığını iddia etti. Yalının kendisinin haberi ve rızası olmadan sahte vasiyetname ile kiralandığını dile getiren Mehmet Öz., kiracı S.T.'e sözleşmenin iptal edilmesi için dava açtı.