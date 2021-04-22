Son Dakika Magazin Haberleri: Seren Serengil ile Can Tanrıyar arasındaki davada flaş gelişme! Sular durulmuyor...

BASKI UYGULUYOR



Savunmasına devam eden Serengil, ''Can Tanrıyar, Petek Dinçöz'ü hiçbir yerde çalıştırmamak için baskı uyguladığı medyaya yansımıştı. Müşteki beni birkaç sefer yemeğe davet etti. Yemekte bana işimi beğendiğini söyledi. Yemek sonunda şoförüyle birlikte eve bırakıyordu. Araçtan inmeden önce bana 'Köpeğim seninle kalabilir mi ?' diye sordu bende tamam dedim. Aslında ne demek istediğini anlamazlıktan geldim Can Tanrıyar'da 'Yani sadece köpeğimi kabul ediyorsun, biz gelemiyoruz' demişti.