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Giriş Tarihi: 5.5.2021

Dizi sektöründe skandal: Oyuncu adayına cinsel saldırı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Dizi sektöründe skandal: Oyuncu adayına cinsel saldırı

Dizilerde oynamak isteyen genç kız, kayıtlı olduğu ajansın kast direktörü tarafından cinsel saldırıya uğradı. Şüpheli hakkında 19,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

VAATTE BULUNDU
Fetanet Ö., oyuncu olmak için bir ajansa başvurdu. Genç kızı arayan kast direktörü İbrahim Y., Netflix'te yayınlanan Aşk 101 isimli dizide onu oynatabileceğini söyledi. Genç kadın sete geç kalınca projede yer alamadı. Ancak İbrahim Y., başka dizi ayarlama vaadiyle evine davet ettiği genç kadına saldırdı.

SPERM EŞLEŞTİ
Büyük şok yaşayan genç kadın, şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında genç kadının kıyafetlerindeki sperm örnekleri İbrahim Y. ile eşleşti. Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin 19,5 yıla kadar hapsi isteniyor.
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Dizi sektöründe skandal: Oyuncu adayına cinsel saldırı
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