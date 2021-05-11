Son Dakika Magazin Haberleri: Şafak Susamcıoğlu’nun Alexandra Lisa hakkında anlattıkları şoke etti! Sosyetede yılın skandalı!

'HAKİMİ SATIN ALIRIM'

Kayınpederim Dikran Masis, "Uyuşturucu konusu adli makamlara yansırsa seni öldürürüm. Başına bir ton şey gelir. Hakimi de savcıyı da satın alırım. Yetmezse bakanlığı devreye sokarım. Çocuğu kızıma bırakacaksın. Sorunsuz boşanacaksın" diye beni tehdit etti.

'OĞLUM SATILIK DEĞİL'

SABAH'a konuşan Şafak Susamcıoğlu, şunları söyledi: "Boşanma protokolünü imzalayıp çocuğumun velayetini onlara vermemi istiyorlar. Oğlumun annesi tarafından yetiştirilmesini istemiyorum. Bana Foça'daki yazlık ile düğün hediyesi olan altınları vermek istiyorlar. Benim oğlum satılık değil. Tek mücadelem oğlum için. Kayınpederimin avukatı Semih Şen 'Bak bunlar güçlü insanlar. Teklifi kabul et. Bizi fazla uğraştırma' dedi. Ben kabul etmeyince de, 'Sana dünyayı dar ederim' diye tehditler savurdu. Can güvenliğim tehlikede. Adalete güveniyorum."