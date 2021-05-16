Dolandırıcılar yüzünden bana beddua ettiler

Cep telefonuna gelen SMS'e tıklayınca sosyal medya hesabı ele geçirilen manken ve sunucu Elif Ece Uzun, dolandırıcılık ve tehdit şoku yaşadı. Uzun'un hesabından ünlü isimlere, 'Elimizde ifşa görüntünüz var' diye mesajlar atarak para koparan dolandırıcılar, binlerce liralık vurgun yaptı.Elif Ece Uzun, "Benim ikizlerim var sosyal medya ile çok vakit geçiremiyorum. Bir ara bir link geldiğini ve tıkladığımı hatırlıyorum. Sonrasında hiçbir şeyden haberim yok. Hesabımı ele geçirmişler, arkadaşlarıma mesajlar atmışlar. Bir mankene benim adıma 'Elimizde görüntülerin var paylaşmamızı istemiyorsan şu hesaba para aktar' demişler. Kız ağlaya ağlaya beni aradı. Şarkıcı, sanatçı siyasetçi, manken kim varsa, bir sürü arkadaşım bana ulaştı. 'Sana güvendik para yatırdık, paramız gitti' dediler. Şok yaşadım" diye konuştu.Ünlü manken sözlerine şöyle devam etti: "Sanatçı arkadaşlarım, şarkıcılar her birini ayrı bir mesajla dolandırmaya çalışmışlar. Kimi inanıp para atmış, kimisi de numaramı bulup bana ulaştı. İnsanlara beni rezil ettiler. Bunu benim yaptığımı düşünüp bana, çocuklarıma beddua edenler oldu. Dolandırılan parasını kaptıran o kadar çok insan var ki gerçekten çok üzgünüm."Yaşanan bu olayların ardından emniyete gidip şikayetçi olduğunu söyleyen Uzun, "CİMER'e yazdım, hemen hesabım kapatıldı. Umarım bu dolandırıcılar bir an önce bulunur. Bunlar son bulur" şeklinde konuştu.