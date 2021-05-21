Soner Sarıkabadayı Serdar Alaz’ın eser suçlamaları ile karşı karşıya! ‘Tarifi Zor’ parçası için bilirkişi raporu istendi

SAVUNMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Savunmasını mahkeme huzurunda gerçekleştiren Sarıkabadayı, bahsi geçen 'Tarifi Zor' parçasının kendi bestesi olduğunu, Serdar Alaz'ın şarkısınından herhangi bir esinlenme yapmadığını, eserler arasında bir benzerlik olmadığını fakat genel olarak tüm eserler arasından melodilerde çok ufak benzerlik olma ihtimali olabileceğini dile ifade ederek üzerine atılı suçlamaları reddetti.