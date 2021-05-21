Soner Sarıkabadayı Serdar Alaz’ın eser suçlamaları ile karşı karşıya! ‘Tarifi Zor’ parçası için bilirkişi raporu istendi

Şarkıcı Serdar Alaz geçtiğimiz aylarda ünlü şarkıcı ve söz yazarı Soner Sarıkabadayı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Serdar Alaz, sözü ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya ait olduğu belirtilen 'Tarifi Zor' isimli eserin bir bölümünün, kendi bestesi 'Denge Şeve'yle aynı melodiye sahip olduğunu fark ettiğini ileri sürmüştü.
BENZERLİK TESPİT EDİLDİ
Alaz, yayınladığı şarkıdan tam bir yıl sonra Sarıkabadayı'nın 'Tarifi Zor' isimli eserini yayınlandığını belirtirken, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'ne (MSG) başvurduğunu kaydetmişti. Bilim Teknik Kurulu tarafından eserlerin incelendiğini, kurul kararında iki eserin giriş müziklerinin iki ölçüsünün benzerlik gösterdiğinin tespit edildiğini belirtilmişti.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
İfadesi alınan Sarıkabadayı, şikayetçiyi tanımadığını, 'Tarifi Zor' isimli eserini 2017 yılının başlarında bestelediğini, 2018 yılında yayınladığını, MSG'nin vermiş olduğu Bilim Teknik Kurulu raporuna itiraz ettiğini söylemişti.Savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonunda Soner Sarıkabadayı hakkında işleme ve umuma iletme haklarını ihlal ederek 'mali ve manevi hakları ihlal' suçunu işlediği gerekçesiyle dava açılmıştı. Fikri Sinai Ceza Hakları Mahkemesi'nde başlanan yargılamada ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı hakim karşısına çıktı.
SAVUNMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Savunmasını mahkeme huzurunda gerçekleştiren Sarıkabadayı, bahsi geçen 'Tarifi Zor' parçasının kendi bestesi olduğunu, Serdar Alaz'ın şarkısınından herhangi bir esinlenme yapmadığını, eserler arasında bir benzerlik olmadığını fakat genel olarak tüm eserler arasından melodilerde çok ufak benzerlik olma ihtimali olabileceğini dile ifade ederek üzerine atılı suçlamaları reddetti.
DOSYA BİLİRKİŞİDE
Mahkeme, ünlü şarkıcının savunmasının ardından dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Ünlü şarkıcı böye bir davada bulunmak istemediğini dile getirerek adliyeden ayrıldı.