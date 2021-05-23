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Giriş Tarihi: 23.5.2021

’a büyük şok: Akülü araba yalanıyla dolandırdılar

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Engin Altan Düzyatan’a büyük şok: Akülü araba yalanıyla dolandırdılar

Ünlü oyuncu , akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu belirten . ve . tarafından dolandırıldı. Bu kişilere 3 bin lira gönderen oyuncu, durumu anlayınca şikayette bulundu ve nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açıldı

'VALİLİKTEN ARIYORUM' DEDİ
OYUNCU Engin Altan Düzyatan ile iş adamı Emre Kural'ı arayan bir şahıs kendisini Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak tanıttı. Akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu söyleyen şahıs, ünlü oyuncu ve Kural'dan para istedi. Düzyatan, bu kişiye 3 bin lira gönderdi. Daha sonra şahıs tarafından dolandırıldığını anlayan oyuncu, Kural'la birlikte şikayetçi oldu.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI
SAVCILIK soruşturma kapsamında Hacı Emin C. ve iş birlikçisi Kemal K. hakkında dava açtı. İki kişi, nitelikli dolandırıcılık suçundan 4'er yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme cezayı 1 yıl 8 ay hapis ve 125 gün adli para cezasına indirip 5 yıl boyunca erteledi. Ancak Hacı Emin, alkollü araç kullanırken yakalanınca ertelenen cezasının açıklanması için ihbarda bulunuldu.
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Engin Altan Düzyatan’a büyük şok: Akülü araba yalanıyla dolandırdılar
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