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Giriş Tarihi: 8.6.2021 11:15 Son Güncelleme: 8.6.2021 11:53

'nın müstakbel eşi sahtekar mı? Subaşı sevgilisi 'yi böyle savundu...

Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi sahtekar mı? Şeyma Subaşı sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi'yi böyle savundu...

'nın Mısırlı sevgilisi 'nin olduğu adının bile sahte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde 1 milyon dolarlık yüzük ile evlilik teklifi alan Subaşı'nın müstakbel eşi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı mı? Sosyal medyada yayılan dedikodulara göre Mısırlı damat, ünlü kadınlarla birlikte olup güvenilirlik elde etmek istiyor. Bu şekilde kara para aklıyor. Spiegelsohmer isimli haber sitesine göre Mısırlı damadın adı bile sahte. hakkında çıkan 'dolandırıcı' iddialarına yanıt verdi. Şeyma Subaşı sevgilisi 'yi böyle savundu...

'nın Mısırlı sevgilisi 'nin olduğu adının bile sahte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Subaşı, müstakbel eşi hakkında sosyal medyada birtakım iddialar ortaya atıldı.Alsaloussi'nin aslında milyarder değil, dolandırıcı olduğu öne sürüldü. Subaşı da konuyla ilgili sessizliğini "Adamı dolandırıcı yaptınız? Nasıl bir şey bu" diyerek bozdu.

Sosyal medyada Şeyma Subaşı'nın evlenmeye hazırlandığı Mohammed Alsaloussi'nin aslında milyarder değil dolandırıcı olduğu, sahte isim kullandığı, babasının da bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalıştığı öne sürüldü.

Spiegelsohmer isimli haber sitesine göre Mısırlı damadın doğumdaki adı Mohamed Essam El Saloussy'di.

Mohammed Alsaloussi, 2005 yılında vatandaşı olmak için başvurdu. Ancak gerçeğe aykırı beyanlar verince başvurusu reddedildi.

Mısırlı sevgili, 2017 yılında adını Mohammed Alsaloussi olarak değiştirdi. 'da uyuşturucu madde kullanmak ve halka açık yerde taşkınlık çıkarmak suçundan hapse girdi.

Sanıldığı gibi 11 şirketi değil 1 şirkete sahipti! Onun da tek çalışanı kendisiydi.

Ayrıca milyarder olduğu ifade edilen Alsaloussi'nin listesinde yer almaması da dikkat çekti. Peki Şeyma'nın "Milyarder" diye tanıttığı Alsaloussi'nin gerçek planı neydi!

Sosyal medyada yayılan dedikodulara göre Mısırlı damat, ünlü kadınlarla birlikte olup güvenilirlik elde etmek istiyor. Bu şekilde kara para aklıyor.

Mohammed Alsaloussi'nin bu gizemini iddialara göre Şeyma da biliyor. Hatta onunla iş birliği yapıyor.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Ortaya atılan bu iddiaların ardından sessizliğini bozan Şeyma Subaşı, Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a konuştu.

Subaşı, "Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. Pasaport olayı da şöyle; Mohammed'in 7 tane soyadı var. Amerika'da yaşadığı için 'Mohammed Alsaloussi'yi kullanıyor" dedi.

"VALLAHİ ÇOK SİNİRLENİYORUM"

Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'na evlilik teklif ederken taktığı yüzüğün 800 bin TL olduğu yazılmış, bunun üzerine Subaşı yüzüğün markasını açıklamış ve gerçek fiyatın 998 bin dolar olduğu ortaya çıkmıştı. Subaşı, maddi konularla ilgili haberlere sinirlendiğini söyledi.

Fenomen isim, "Vallahi çok sinirleniyorum. '800 bin TL'ye aldı yüzüğü' yazmışlardı. 'Aşkım böyle yazmışlar' dedim, 'Bari dolar yazsalardı' deyip güldü. Ben de 'Yazabilir miyim?' diye sordum, 'İstediğini yaz' dedi" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı, "Zengin olmasaydı Mohammed Alsaloussi ile görüşmezdi" yorumlarına da isyan etti. Bir çocuk annesi, "Bu adam beni iki ay boyunca kovaladı. Bir kadına nasıl âşık olunur, bunda onu buldum. Gördünüz mü nasıl evlenme teklif ettiğini? Oradan anlayın" dedi.

"BEN KOVALAMIYORUM PARA BANA GELİYOR"

Subaşı, sözlerine; Ben Acun'la (Ilıcalı) birlikteyken de para hakkında bir şey bilmezdim, şimdi de bilmiyorum. Bugün para olur, yarın olmaz, umurumda değil. Ben parayı kovalamıyorum zaten, para bana geliyor. Parasız kalırsam mutsuz olurum diye bir şey de yok. Ben mutluluğumu eve, arabaya göre yaşamıyorum. O yüzden Allah bana daha fazlasını veriyor" diye devam etti.

Alsaloussi'nin Kaliforniya'dayken tutuklandığı iddiasına da yanıt veren Şeyma, "Coachella'dayken (festival) evinde parti vermiş. Komşular müzik sesinden şikayet edince polis bunu götürmüş. Tutuklanma yok" diye konuştu.

"ADIMI DEĞİŞTİRMEDİM"

Mohammed Alsaloussi de hakkındaki dolandırıcılık iddialarına "Hayatımda böyle aptalca haberler görmedim. Ben adımı değiştirmedim.7 soyadım var. Mısır pasaportumda hepsi yazıyor ama Fransa pasaportumda adım Mohammed Alsaloussi" diyerek sert çıktı.

"EVLENMEDEN OLMAZ' DEMEDİM"

Hakkındaki hamilelik iddiasını "Evlenmeden olmaz" diyerek yalanladığı söylenen Subaşı, konuya; "Ben 'evlenmeden olmaz' demedim. Evlilik sonrası olacak dedim" sözleriyle açıklık getirdi.

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Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi sahtekar mı? Şeyma Subaşı sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi'yi böyle savundu...
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