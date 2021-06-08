Şeyma Subaşı'nın müstakbel eşi sahtekar mı? Şeyma Subaşı sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi'yi böyle savundu...

"BEN KOVALAMIYORUM PARA BANA GELİYOR"

Subaşı, sözlerine; Ben Acun'la (Ilıcalı) birlikteyken de para hakkında bir şey bilmezdim, şimdi de bilmiyorum. Bugün para olur, yarın olmaz, umurumda değil. Ben parayı kovalamıyorum zaten, para bana geliyor. Parasız kalırsam mutsuz olurum diye bir şey de yok. Ben mutluluğumu eve, arabaya göre yaşamıyorum. O yüzden Allah bana daha fazlasını veriyor" diye devam etti.

Alsaloussi'nin Kaliforniya'dayken tutuklandığı iddiasına da yanıt veren Şeyma, "Coachella'dayken (festival) evinde parti vermiş. Komşular müzik sesinden şikayet edince polis bunu götürmüş. Tutuklanma yok" diye konuştu.

"ADIMI DEĞİŞTİRMEDİM"

Mohammed Alsaloussi de hakkındaki dolandırıcılık iddialarına "Hayatımda böyle aptalca haberler görmedim. Ben adımı değiştirmedim.7 soyadım var. Mısır pasaportumda hepsi yazıyor ama Fransa pasaportumda adım Mohammed Alsaloussi" diyerek sert çıktı.