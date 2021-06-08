Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde eleme adayı seçilen kırmızı takım yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili detaylar merak konusu olarak izleyenler tarafından Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? soruları üzerinden araştırılıyor.
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgi merak edilen tüm detaylar şöyle;
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmıştır.
ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN EĞİTİM HAYATI
Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.