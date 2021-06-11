Hadise soluğu karakolda aldı: Biri oturduğum siteyi gözetliyor

KARAKOLA BAŞVURDU

Hadise, görevlilerin anlattıklarını ilk başlarda önemsemedi. Ancak Tarık Ü., ertesi gün yeniden sitenin önüne gelip kapıyı gözetlemeye başladı. Durumun ciddiyetini fark eden şarkıcı, karakola giderek şikayetçi oldu. Genç adam hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.