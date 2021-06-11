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Giriş Tarihi: 11.6.2021

soluğu karakolda aldı: Biri oturduğum siteyi gözetliyor

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Hadise soluğu karakolda aldı: Biri oturduğum siteyi gözetliyor

Şarkıcı , oturduğu sitenin güvenliğine gidip kendisini soran ve ertesi gün site önünde beklemeye başlayan Tarık Ü. adlı hayranını polise ve savcılığa şikâyet etti

Şarkıcı 'nin takıntılı hayranıyla başı belada! Tarık Ü. adlı genç, 11 Mart günü şarkıcının oturduğu siteye gelip güvenlik görevlilerine Hadise'yi sordu. İstediği cevabı alamayan genç adam, gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden siteye geldi. Güvenlik görevlileri durumu Hadise'ye bildirdi.

KARAKOLA BAŞVURDU
Hadise, görevlilerin anlattıklarını ilk başlarda önemsemedi. Ancak Tarık Ü., ertesi gün yeniden sitenin önüne gelip kapıyı gözetlemeye başladı. Durumun ciddiyetini fark eden şarkıcı, karakola giderek şikayetçi oldu. Genç adam hakkında tarafından soruşturma başlatıldı.

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Hadise soluğu karakolda aldı: Biri oturduğum siteyi gözetliyor
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