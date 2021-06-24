Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı mı? Şeyma Subaşı İbiza tatilinde arkadaşlarıyla görüntülendi!

Geçen haftalarda Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlenme teklifi alan ve bu teklifi kabul eden Şeyma Subaşı'nın kısa bir süre önce hamile olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
ŞEYMA SUBAŞI İBİZA'DA GÖRÜNTÜLENDİ
Dün ise bebeğini kaybettiğini duyuran Şeyma Subaşı, bugün arkadaşlarıyla İbiza Adası'nda görüntülendi.
YANINDA SEVGİLİSİ YOK!
İbiza'da arkadaşlarıyla tatil yapan Subaşı'nın yanında evlenme teklifi aldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.
YÜZÜNDEKİ İFADE DİKKAT ÇEKTİ
Şeyma Subaşı'nın elinden telefon düşmezken, fenomenin yüzündeki ciddi ifade de gözden kaçmadı.