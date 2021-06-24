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Giriş Tarihi: 24.6.2021 23:50 Son Güncelleme: 25.6.2021 00:17

Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı mı? Şeyma Subaşı İbiza tatilinde arkadaşlarıyla görüntülendi!

Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı mı? Şeyma Subaşı İbiza tatilinde arkadaşlarıyla görüntülendi!

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlenme teklifi alan ve hamile olduğunu duyuran Şeyma Subaşı'dan yeni haberler var. Dün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, bugün arkadaşlarıyla İbiza tatiline çıktı. Arkadaşlarıyla İbiza Adası'nda görüntülenen Subaşı'nın tektaşının da parmağında olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Geçen haftalarda Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlenme teklifi alan ve bu teklifi kabul eden Şeyma Subaşı'nın kısa bir süre önce hamile olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

ŞEYMA SUBAŞI İBİZA'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Dün ise bebeğini kaybettiğini duyuran Şeyma Subaşı, bugün arkadaşlarıyla İbiza Adası'nda görüntülendi.

YANINDA SEVGİLİSİ YOK!

İbiza'da arkadaşlarıyla tatil yapan Subaşı'nın yanında evlenme teklifi aldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

YÜZÜNDEKİ İFADE DİKKAT ÇEKTİ

Şeyma Subaşı'nın elinden telefon düşmezken, fenomenin yüzündeki ciddi ifade de gözden kaçmadı.

TEKTAŞINI DA TAKMAMASI AYRILIK İDDİALARINI KUVVETLENDİRDİ!

Subaşı'nın, yanında Mısırlı milyarder sevgilisinin olmaması ve parmağına tektaşını takmaması ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.

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Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı mı? Şeyma Subaşı İbiza tatilinde arkadaşlarıyla görüntülendi!
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