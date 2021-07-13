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Giriş Tarihi: 13.7.2021

Başkan Erdoğan Lefkoşa’da yeşil sahaya çıkıyor

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Başkan Erdoğan Lefkoşa’da yeşil sahaya çıkıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek olan Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali’ne katılacak. Etkinlik kapsamında bakanlar ve eski futbolculardan oluşan Şöhretler Karması ile 19 Temmuz’da maç yapacak. Acun Ilıcalı, Hamit Altıntop, Hakan Ünsal, Tuncay Şanlı, Nihat Kahveci gibi isimlerin maçında Başkan Erdoğan teknik direktör olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü kapsamında düzenlenecek Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali'nde bakanlar ve eski futbolculardan oluşan Şöhretler Karması ile 19 Temmuz'da sahaya çıkacak.

Acun Ilıcalı, Hamit Altıntop, Hakan Ünsal, Tuncay Şanlı, Nihat Kahveci gibi isimlerin yer alacağı maçta bir takımın teknik direktörü Başkan Erdoğan olacak. Karşılaşmada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yer alacak. Saat 20.53'te başlayacak maç öncesi Erdoğan, önemli mesajlar verecek.

Okçular Vakfı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin (EVKAF) iş birliğiyle Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilecek festivalde; Kuzey Kıbrıslı genç tasarımcıların eserlerinden oluşan el sanatları çarşısı, spor turnuvaları, sanat atölyeleri, yaz sineması, okçuluk deneyimleme gibi renkli etkinlikler de olacak.
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Başkan Erdoğan Lefkoşa’da yeşil sahaya çıkıyor
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