Pandemi sonrası yurt dışında ilk konser

Süperstar Ajda Pekkan
, Egemen Mustafa Şener'in ev sahipliğinde Belarus
Minsk'teki Double Tree By Hilton Otel & Casino'da sahne aldı. Pandemi sonrası ilk yurt dışı konserini veren şarkıcı, Cihan Nacar
imzalı kostümüyle göz kamaştırdı. Süperstar, konserde repertuvarına aldığı yeni parçalar ve şarkı seçimiyle de dikkat çekti. Pekkan'ın özellikle son günlerde birçok sanatçının seslendirdiği 'Dünyadan Uzak' şarkısı büyük beğeni topladı. Öte yandan konserden bir gün önce Belarus Minsk'e gelen sanatçı, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.