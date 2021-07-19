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Giriş Tarihi: 19.7.2021

Pandemi sonrası yurt dışında ilk konser

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Pandemi sonrası yurt dışında ilk konser

Ajda Pekkan, pandemi sonrası ilk yurt dışı konserini Belarus’ta verdi. Minsk’teki bir otelde sahneye çıkan Süperstar, Cihan Nacar imzalı sahne kostümüyle göz kamaştırdı. Sanatçı, iki saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. Pekkan, Yakar Geçerim’i söylerken alkış tufanı koptu.

Süperstar Ajda Pekkan, Egemen Mustafa Şener'in ev sahipliğinde Belarus Minsk'teki Double Tree By Hilton Otel & Casino'da sahne aldı. Pandemi sonrası ilk yurt dışı konserini veren şarkıcı, Cihan Nacar imzalı kostümüyle göz kamaştırdı. Süperstar, konserde repertuvarına aldığı yeni parçalar ve şarkı seçimiyle de dikkat çekti. Pekkan'ın özellikle son günlerde birçok sanatçının seslendirdiği 'Dünyadan Uzak' şarkısı büyük beğeni topladı. Öte yandan konserden bir gün önce Belarus Minsk'e gelen sanatçı, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.
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Pandemi sonrası yurt dışında ilk konser
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