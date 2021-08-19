Ünlü oyuncu Açelya Devrim Yılhan ‘Kıl olan’ hayranına dava açtı! Yazışmalar ifşa oldu

Başlatılan soruşturmada sosyal medya kullanıcısının 25 yaşındaki Çağrı Gümüşler olduğu belirlendi. Mesajlaşmaları kabul eden Gümüşler hakkında 'kişilerin huzur ve sükununu bozma, sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret ve tehdit etme, kendisi ile yapılan haberleşmenin gizliliğini ifşa etme' suçlarından dava açıldı. 7 yıla kadar hapsi istenen Gümüşler, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.