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Giriş Tarihi: 23.8.2021 10:15 Son Güncelleme: 23.8.2021 11:00

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evleniyor! O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı…

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evleniyor! O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı…

Bir süredir birlikte olan Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evleniyor. Gözlerden uzak ilişki yaşayan oyunu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem’in evlilik haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Vildan Atasever ile Mehmet Erdem sürpriz bir şekilde evlilik kararı aldı. Ünlü çiftin 9 Eylül 2021'de İstanbul'da lüks bir otelde gerçekleşecek düğünle hayatlarını birleştirecekleri öğrenildi. Evlilik hazırlıkları yaptıkları konuşulan Vildan Atasever ile Mehmet Erdem, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Atasever’in tektaş yüzüğü ve alyansı dikkat çekti.

Evlilik hazırlıkları yaptıkları konuşulan Vildan Atasever ile Mehmet Erdem, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Atasever'in tektaş yüzüğü ve alyansı dikkat çekti.

HASTANEYE GİTTİLER

Hürriyet'in haberine göre; Uzun süredir birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem'in bir süre önce evlilik kararı aldığı ortaya çıkmıştı.

Bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkileriyle ilgili evlilik kararı alan çift hayranlarını şaşırtmıştı. 9 Eylül'de nikah masasına oturacakları konuşulan çift, önceki gün objektife yansıdı.

SONRA KONUŞURUZ

Siyah kombinleriyle dikkat çeken Atasever ile Erdem, görüntülendiklerini fark edince bulundukları yerden uzaklaştı. Kendilerine yöneltilen sorulara "Herhangi bir sağlık sorunumuz yok. Sonra konuşuruz" diyen çift, taksiye binerek oradan ayrıldı.

Vildan Atasever'in tektaş yüzüğü ve alyansı ile Mehmet Erdem'in alyansı da dikkatlerden kaçmadı.

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Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evleniyor! O ayrıntı dikkatlerden kaçmadı…
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