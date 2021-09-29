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Giriş Tarihi: 29.9.2021

Sofralar sergisi’nin teması ‘Doğa Dostu Yaşam’

Sofralar sergisi’nin teması ‘Doğa Dostu Yaşam’
HOUSE Beautiful ve KM Events işbirliği ile her yıl gerçekleştirilen Sofralar Sergisi, bu yıl Shangri-La Bosphorus, Istanbul ev sahipliğinde yapılıyor. Sofralar Sergisi 2021; gezegenimizin yaşaması için hiçbir zaman unutulmaması gereken 'Doğa Dostu Yaşam' kavramını etkileyici sunumlarla buluşturuyor. Bu yıl serginin bir de konuk ülkesi var: İsveç. Sergi sırasında gerçekleşecek olan mini panelde İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson; geleneğini doğayı korumak üzerine kuran İsveç kültürünü anlatacak.
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Sofralar sergisi’nin teması ‘Doğa Dostu Yaşam’
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