Sofralar sergisi’nin teması ‘Doğa Dostu Yaşam’

HOUSE Beautiful
ve KM Events
işbirliği ile her yıl gerçekleştirilen Sofralar Sergisi, bu yıl Shangri-La Bosphorus, Istanbul ev sahipliğinde yapılıyor. Sofralar Sergisi 2021; gezegenimizin yaşaması için hiçbir zaman unutulmaması gereken 'Doğa Dostu Yaşam' kavramını etkileyici sunumlarla buluşturuyor. Bu yıl serginin bir de konuk ülkesi var: İsveç
. Sergi sırasında gerçekleşecek olan mini panelde İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson
; geleneğini doğayı korumak üzerine kuran İsveç kültürünü anlatacak.