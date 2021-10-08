Sosyetenin olay çiftinin başı dertte! Mal kaçırma davasında hapis ile yargılanacaklar!

TÜLİN'İN SEVGİLİSİYLE YASAK AŞK

İŞ insanı Işık Keçeci Aşur'un ismi bir dönem magazinsel bir olayla anılmıştı. Aşur'un adı, Tülin Şahin'in eski sevgilisi Portekizli Pedro De Noronha ile yasak aşk dedikodularına karışmıştı.

KİRA ÖDEMEYİNCE LÜKS ÇANTALARI HACZEDİLMİŞTİ

AŞUR çifti daha önce Suzan Sabancı Dinçer'in yalısında kiracıydı. Ancak çift, 6 aylık kiralarını ödemeyince icraya verilmişti. Hatta icra memurları, Aşur'un bazıları 25 bin Euro değerinde olan 30 civarındaki lüks marka çantasını haczetmişti.

