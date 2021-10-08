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Giriş Tarihi: 8.10.2021

Sosyetenin olay çiftinin başı dertte! Mal kaçırma davasında hapis ile yargılanacaklar!

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Sosyetenin olay çiftinin başı dertte! Mal kaçırma davasında hapis ile yargılanacaklar!

Lübnan asıllı Mustafa Aşur ile eşi Işık Keçeci Aşur, bankaya borçlarını ödemeyince Sarıyer’deki evleri haczedilmişti. Çift, satılmamak üzere kendilerine teslim edilen malları kaçırınca başları derde girdi. Karı-koca, ikişer yıl hapis istemiyle yargılanacak

BANKA EL KOYDU
CAFFE Nero'yu Türkiye'ye getiren, dört yıl önce de İngiliz ortaklarına devreden Işık Keçeci Aşur ile eşi Mustafa Aşur'a şok dava! Aşur çifti, bankaya olan kredi borcunu ödemeyince icralık olmuş, bankanın avukatları çiftin Sarıyer'de bulunan ikametlerine giderek haciz işleminde bulunmuştu. Yapılan haciz sırasında banka tarafından el konulan menkul mallar yine Aşur çiftine satılmamak üzere emanet edilmişti.
İDDİANAME DÜZENLENDİ
ANCAK Aşur çifti, borçlarını yine ödeyemeyince banka yetkilileri, haczedilen malların satışı için geldiklerinde malların yerinde olmadığını tespit etti. Savcılık, Mustafa Aşur ve Işık Keçeci Aşur hakkında 'muhafaza görevini kötüye kullanma' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Aşur çifti, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

TÜLİN'İN SEVGİLİSİYLE YASAK AŞK
İŞ insanı Işık Keçeci Aşur'un ismi bir dönem magazinsel bir olayla anılmıştı. Aşur'un adı, Tülin Şahin'in eski sevgilisi Portekizli Pedro De Noronha ile yasak aşk dedikodularına karışmıştı.

KİRA ÖDEMEYİNCE LÜKS ÇANTALARI HACZEDİLMİŞTİ
AŞUR çifti daha önce Suzan Sabancı Dinçer'in yalısında kiracıydı. Ancak çift, 6 aylık kiralarını ödemeyince icraya verilmişti. Hatta icra memurları, Aşur'un bazıları 25 bin Euro değerinde olan 30 civarındaki lüks marka çantasını haczetmişti.

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Sosyetenin olay çiftinin başı dertte! Mal kaçırma davasında hapis ile yargılanacaklar!
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