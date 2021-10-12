Dünya Sağlık Örgütü
tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhis ve tedavinin hayati önem taşıdığını vurgulamak amacıyla belirlenen 1-31 Ekim Meme Kanseri
Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı'nda; Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Tükenmez
konu hakkında bilgi verdi...
Ülkemizde meme kanseri görülme yaşı Batı
'ya göre daha düşük. Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu
kayıt sistemine göre; 100 meme kanseri hastasının 30'u 40-50 yaş aralığında. 40 yaş altının oranı ise yüzde 16.5.
Meme kanserinin görülme yaşı bu kadar düşük olan ülkemizde; kendi kendine elle meme muayenesi ve klinik meme muayenesi oldukça önemli. Meme kanseri tarama amaçlı yapılması gereken kontroller şöyle olmalı: 20'li yaşlarla beraber ayda bir kendi kendine muayene, 2-3 yılda bir hekim muayenesi, 40 yaşla beraber de kendi kendine muayeneye ek olarak yıllık mamografi ve hekim muayenesi.
Erken teşhis hem hayat hem de organ kurtarıyor. Her kanser türünde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhisin önemi büyük. Erken teşhis; hayat kurtarıcı olmasının yanında organ kaybı olmadan ve kemoterapi, radyoterapi gibi ek tedavilere gerek olmadan normal hayata devam edilmesini sağlıyor. Bu yüzden kadınlar her ay kendi kendine muayene yapmalı, hekim muayenesi ve mamografik taramaları da ihmal etmemeliler.
Türkiye
'de sadece geçen yıl yaklaşık 20 bin kadına meme kanseri teşhisi konuldu. Her 8 kadından biri bu hastalıkla mücadele ediyor. Genetik ve çevresel faktörlerin dışında stresli yaşam, sağlıksız beslenme, geç evlenme ya da geç yaşta çocuk sahibi olma, meme kanserine davetiye çıkaran faktörler. Beslenme ve yaşam tarzımızı düzenleyerek bu riski en aza indirmek mümkün.
MEME SAĞLIĞI MERKEZLERIYLE TEDAVIDE BAŞARI ORANI ARTIYOR
MEME kanseri, üzerinde en çok bilimsel araştırmalar yapılan ve sürekli yeni tedavilerin eklendiği bir kanser türü. Ve tedavi süreci için birçok branştan uzman bir araya geliyor. Ülkemizde de artık meme kanseri tedavisi için açılan merkezlerde; meme radyolojisi, meme cerrahisi, patoloji, radyasyon
onkolojisi, medikal onkoloji uzmanlarından oluşan ekipler hastaya en uygun tedavi seçeneklerini tartışarak karar veriyor. Böyle merkezlerin artmasıyla kanser tedavisindeki başarı oranları da günden güne artıyor.