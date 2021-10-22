Model Edipcan Aksoy'dan ajans sahibine şok suçlama "Defalarca tacize uğradım şikayetçiyim"

Profesyonel modellik yapan Edipcan Aksoy Daman Model Management isimli ajans sahibi Shakir Seljajdin'den kendisini taciz ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdur model tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde; 2015 yılından beridir dünyaca ünlü 'Daman Model Management' isimli ajansta çalıştığını, şirketin sahibi olan Shakir Seljajdin tarafından yıllardır fiziksel ve sözlü tacize maruz kaldığı anlatıldı.
'SEN ŞİMDİ TEKSİN AKŞAMLARI UYUYAMAZSIN'
Edipcan Aksoy tarafından savcılığa sunulan dilekçenin devamında, Daman Model Management isimli ajans sahibinin 2018 yılından beridir sözlü ve fiziksel bir takım cinsel tacizlerine maruz kaldığını ilk olarak kız arkadaşı Dajana'nın vize sorunu olduğu için memleketine gittiğinde Shakir Seljajdin'in kendisine 'Sen şimdi teksin akşamları uyuyamazsın' diyerek özel yerlerine dokunduğunu anlattı. Ardından Fransız model Quentin Emery'nin evinde düzenlenen bir doğum günü partisinde ajans sahibiyle karşılaştığını iş konuşma bahanesiyle yine özel bölgelerine dokunarak cinsel taciz eylemini sürdürdüğünü ifade etti.
AJANSTAN AYRILMAK ZORUNDA KALDI
Taciz eylemlerinin devam etmesiyle ajanstan ayrılmak zorunda kalan model Edipcan Aksoy ajans sahibi Shakir Seljajdin'den şikâyetçi olduğu başkaca konularla ilgili davaların sürdüğünü bu davalarda da cinsel taciz olaylarını anlattığını ancak mahkemenin dava dışı olduğu için harekete geçmediğini anlattı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Genç model uğradığı tacizler sonrası psikolojik travmalar geçirdiği gerekçesiyle tedaviye görmeye başladığını anlattığı dilekçesinde, şüpheli Shakir Seljajdin'in cezalandırılmasını talep etti. Savcılık şikâyet sonrası ajans sahibi Shakir Seljajdin hakkında soruşturma başlattı.