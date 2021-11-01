Ünlü oyuncu Adnan Koç’a büyük şok! Bu kez ’adam öldürme’den yargılanacak

İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu kapsamında yapılan gözaltı işlemleri sırasında çıkan arbedede 6 polisin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen oyuncu Adnan Koç ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 6 sanıklı davada ünlü oyuncu mahkeme tarafından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Mart 2018'de takibe alınan uyuşturucu satıcısı Sinan Bozburun'un, Ataşehir'de bulunan bir kafenin önünde oyuncu Adnan Koç ile buluşarak para karşılığı uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen poşet içerisinde bir maddeyi verdiğini tespit etmişti.
16 YIL 8 AY HAPSE MAHKUM EDİLDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ardından Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada müşteki polislerin avukatı Ayhan Baykal oyuncu Adnan Koç ile kardeşlerinin cezalandırılmasını ve tutuklanmalarını talep etmişti.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan oyuncu Adnan Koç'u 4 polis memuruna yönelik "kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kamu görevlisine hakaret" suçlarından toplam 16 yıl 8 ay hapse çarptırmıştı. Mahkemenin kararını bir üst mahkemeye taşıyan ünlü oyuncu ve beraberindeki sanıklar kararın yerinde olmadığını ifade ederek bozulmasını talep ettiler.
'ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' SUÇUNDAN YARGILANACAK
İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, oyuncu Adnan Koç, Ahmet Koç ve diğer sanıklar hakkında 'Yaralama ve Kamu Malına Zarar Verme', 'Ruhsatsız Ateşli Silahları Taşıma veya Bulundurma', 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçları kapsamında verilen cezaların yerinde olduğuna karar vererek talebi reddetti.
Ceza Dairesi sanıklar hakkında 'Adam Öldürmeye Teşebbüs' suçunu işledikleri ancak yerel mahkemenin suç maddesine göre hapis cezası vermediğini ifade ederek dosyayı tekrar yerel mahkemeye gönderdi. Ünlü oyuncu ilerleyen günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar hakim karşısına çıkacak.