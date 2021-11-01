Ünlü oyuncu Adnan Koç’a büyük şok! Bu kez ’adam öldürme’den yargılanacak

İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu kapsamında yapılan gözaltı işlemleri sırasında çıkan arbedede 6 polisin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen oyuncu Adnan Koç ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 6 sanıklı davada ünlü oyuncu mahkeme tarafından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.