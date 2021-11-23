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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Tapuda skandal: 136 ünlü diken üstünde

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Tapuda skandal: 136 ünlü diken üstünde

Fatih Tapu Müdürlüğü’nde görevli iki personelin; 136 ünlü ismin taşınmaz mülklerini sorgulayarak elde ettikleri bilgileri, emlakçı ve iş takipçileriyle paylaştıkları ortaya çıktı. İki personelin 6 yıla kadar hapsi isteniyor

NÜFUSA DA BAKILMIŞ
Gelen bir ihbar, skandalı ortaya çıkardı! Başlatılan soruşturmada; İstanbul Fatih Tapu Müdürlüğü'nde görevli iki personelin, emlakçı ve iş takipçileri tarafından kendilerine verilen 136 ünlü ismin taşınmaz mülklerinin yanı sıra nüfus kayıtlarını sorguladığı belirlendi. Savcılık, Rıza K. ve Yusuf D. isimli iki şüpheli hakkında kişisel verilerin ele geçirilmesi suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istedi.

İŞTE O İSİMLER
Hakkında araştırma yapılan 136 ünlü arasında şu isimler yer alıyor: İrem Sak, Simge Sağın, Bensu Soral, Burcu Biricik, Mazhar Alanson, Serdar Ortaç, Nagehan Alçı, Bade İşcil, Yasmin Erbil, Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Hülya Avşar, Yıldız Tilbe, Engin Altan Düzyatan, Şeyma Subaşı ve Sinem Kobal. Olaya adı karışan iki şüpheli, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
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Tapuda skandal: 136 ünlü diken üstünde
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