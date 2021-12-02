Özcan Deniz’in şiddet davasında tanıklar dinlendi! ‘’Feyza her kavgadan sonra kendini yaralıyordu’’

HAKİM KARŞISINDA ANLATTI

İfadesine geçilen Feyza Aktan, ''Almanya'ya tatile gitmiştik. Özcan'ın telefonuna mesajlar gelmeye başladı. Mesajları gördüm ve ellerim ayaklarım titremeye başladı. Kuzey'le birlikte odaya çıktım ve yengesini arayarak akıl danıştım. Bizi kapıdan dinliyormuş içeri girdi ve Kuzey'i aldı. Beni odaya kilitledi iki üç saat kadar. Özcan, balkonda abisiyle birlikte konuşuyordu. Boşanma davası açacağını söylüyordu. Bende 'Erkeksen o mesajları silmezsin' dedim. Odaya geldi ve erkek mi görmek istiyorsun diyerek tokat attı yere düştüm. Balkona kaçtım elindeki sigarayı üzerimde söndürmekle tehdit etti. Sonra odayı terk etti. Raporu alacak durumum yoktu çünkü korkuyordum. Darp olayından bir gün sonra Türkiye'ye döndük. Özcan ve abisi yapılan evlilik protokolünü gözden geçirirken görünce rapor almaya karar verdim. Devlet hastanesine gittim orada polisler olduğu için raporu oradan alamadım. Özel bir hastaneden aldım ve isim yazdırmam gerektiğini bilmiyordum." demişti.