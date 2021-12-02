Özcan Deniz’in şiddet davasında tanıklar dinlendi! ‘’Feyza her kavgadan sonra kendini yaralıyordu’’

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüştü.
'ŞİDDETE MARUZ KALDIM'
Çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Feyza Aktan, geçtiğimiz yıl fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.
YARALAMA SUÇUNDAN YARGILANIYOR
Feyza Aktan'ın şikayetinin sonrasında savcılık yürütülen soruşturmayı tamamlamıştı. Savcılık, Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan'ı yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.Özcan Deniz hakim karşısında savunmasını gerçekleştirmişti. Özcan Deniz, "Daha önce savcılıkta savunmamı yapmıştım aynı şekilde tekrar ediyorum. Şiddet iddialarını reddediyorum. Müşteki ile boşanma sürecinde olduğumuz için bu iddiaların başka bir amacı olduğunu ortaya koyuyor. Aramızda velayet davası vardır. Beni zor duruma düşürmek için bu iddialarda bulunuyor. Eğer gerekli görülürse müştekinin de reddetmeyeceği tanıkları dinlenmesi için getirebilirim" demişti.
HAKİM KARŞISINDA ANLATTI
İfadesine geçilen Feyza Aktan, ''Almanya'ya tatile gitmiştik. Özcan'ın telefonuna mesajlar gelmeye başladı. Mesajları gördüm ve ellerim ayaklarım titremeye başladı. Kuzey'le birlikte odaya çıktım ve yengesini arayarak akıl danıştım. Bizi kapıdan dinliyormuş içeri girdi ve Kuzey'i aldı. Beni odaya kilitledi iki üç saat kadar. Özcan, balkonda abisiyle birlikte konuşuyordu. Boşanma davası açacağını söylüyordu. Bende 'Erkeksen o mesajları silmezsin' dedim. Odaya geldi ve erkek mi görmek istiyorsun diyerek tokat attı yere düştüm. Balkona kaçtım elindeki sigarayı üzerimde söndürmekle tehdit etti. Sonra odayı terk etti. Raporu alacak durumum yoktu çünkü korkuyordum. Darp olayından bir gün sonra Türkiye'ye döndük. Özcan ve abisi yapılan evlilik protokolünü gözden geçirirken görünce rapor almaya karar verdim. Devlet hastanesine gittim orada polisler olduğu için raporu oradan alamadım. Özel bir hastaneden aldım ve isim yazdırmam gerektiğini bilmiyordum." demişti.
ALMANYA'DAKİ OLAYI ANLATTI
Bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen davaya tarafların avukatları katıldı. Feyza Aktan'ın kardeşi Eda Aktan ve Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz tanık olarak dinlendi. Eda Aktan Almanya'daki darp olayına ilişkin "Otelin karşısındaki restorana gittik. Kuzey babasının telefonundan çizgi film izliyordu. Özcan'ın telefonuna mesaj geldi. Feyza'nın morali bozuldu. Özcan telefonu aldı. Bizi masadan gönderdiler. Feyza "Özcan'a mesaj geldi" diye yengesini aradı. Biz odaya çıktık bu sırada bizi dinlemiş. Kuzeyi alıp gitmek istedi. Feyza'yı itip kendini odaya kilitledi. Otelin balkon yan yana. Bizde balkona çöktük. Özcan'ın abisiyle konuşmasını duyduk. Özcan, "Boşanma davası açacağım sözleşmeyi çıkar" dedi. Küfür etti ve 'Erkek adam böyle küfür eder mi' dedi. Ben Kuzey'in yanına geçtim Özcan 'Sen erkek mi görmek istiyorsun' dedi ve darp etti. Ben kız kardeşimin çığlığını duydum. Balkonda yüzünde sigara söndürmeye kalktı. Darp edilmişti. Yalvarıyordu. Tehdit edildiği için kardeşim şikayetçi olmadı. Özür dilediği için de birlikte yaşamaya devam ettiler.'' dedi.
''HER KAVGADAN SONRA KENDİNİ YARALIYORDU''
Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz tanık ifadesinde '' 2018 yılı Sarıyer'deki evde Özcan'la kapı komşusuyduk. Bahçelerimiz yan yanadır. Feyza o dönem hamileydi. Masada oturdukları bir akşam kavga ettiler. Ertesi gün kavganın sebebini sordum. Özcan, eşinin 'Ben çocuğu doğuracağım size vereceğim' şeklinde sözler sarf ettiğini söyledi. Darp olayı yaşanmadı. Göcek'teki otelde tatil için gittiler. Ben yanlarında değildim. Tatili ben organize etmiştim, kavga ettikleri için gittim. Darp ettiğine dair bir konuşma olmadı. Almanya'da da 'Biz kötüyüz dönmek istiyoruz' diye aradılar. Ben yanlarında değildim. Ben Feyza'nın her kavgadan sonra kendisini yaraladığına, cimdiklediğine şahit oldum.'' dedi.
ERTELENDİ
Mahkeme tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Ercan Deniz duruşma sonrası "Davada neler olacağını Şubat ayında göreceğiz. Nasıl bir iftirayla karşılaştığımızın sonuçlarını göreceğiz. Özcan Deniz bugün gelmedi. Dün Kuzey onunlaydı biraz da ateşliydi ondan dolayı gelmedi" açıklamasında bulundu.