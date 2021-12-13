Yerli Spider-Man’i sevgilisi dövdü! Şarkıcı Ferhat Güzel karakola sığındı!

"Senin karnını deşeceğim" sözleriyle bıçağı savuran Aksoy, sevgilisinin eline geçirdiği telefonu duvara fırlattı. Kafasına aldığı darbe sonrası sevgilisini evden çıkartmaya çalışan Güzel, başarılı olamayınca evden kaçtı. İkilinin yüksek sesli kavgası devam ederken, yoldaki polisleri fark eden ünlü şarkıcı polislere sığındı. İkili karakola götürüldü.Nur Aksoy, Taksim'deki mekandan çıktıktan sonra sevgilisinin kendisini darp ettiğini, zorla eve götürdüğünü, burada tekme ve yumruklarla darp edilmeye devam ettiğini anlattı. Güzel ise bıçakla saldırıya maruz kaldığını söyledi.