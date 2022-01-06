Bıçak olayının altından bilgisayar oyunu çıktı

Şöyle ki; F. ve sınıftaki 4 arkadaşı Fortnite adlı bilgisayar oyununun tutkunu...

Bu oyun, son günlerde o yaş grubundaki çocuklar arasında oldukça revaçta... Oyundaki karakterin kullandığı kelebek diye tabir edilen model bir bıçak var ve F.'nin arkadaşı, internetten bu bıçaktan sipariş ediyor. Sonra F. ve diğer 3 arkadaşına da "Siz de bundan ister misiniz?" diye sorunca, 5 kafadar bu bıçaktan istiyor. Birkaç gün sonra çocuk, siparişleri okula getiriyor, F. ile diğerlerine veriyor. F. bıçağı alıp elinde bakarken sınıftaki iki kız arkadaşı görüp onu müdüre şikayet ediyor.