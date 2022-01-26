Kuruluş Osman'ın Turgut Bey'i Rüzgar Aksoy'dan Burak Özçivit'e övgü: "Disiplinli, saygılı rol arkadaşı"

İŞİMLE GURUR DUYUYORUM



Uzun süredir birlikte çalışan bir ekibe sonradan dahil olmanın zorlukları var mı?

Var ama burada tam tersine, bir an önce alışmam için müthiş bir anlayış ve yardım gördüm. Zorlu süreçlerden geçmiş, iki yılı beraber atlatmış bir ekip bana hemen kucak açtı ve bu dostane yaklaşımları işimi çok kolaylaştırdı...

Böyle bir ekip ve büyülü bir set ortamında çalışmak oyuncu olarak size neler hissettiriyor?

Bir kere oyuncu gözüyle o dönemi hissettiren tasarımların, mekanın ve dekorun içinde olmak o zamana aitmiş gibi hissettiriyor. Bir de onlarca ülkede yayınlanması ve müthiş bir izleyici kitlesinin olması da yaptığın işten gurur duymanı sağlıyor.

"Turgut Alp'i anlamak için o dönemki insanları anlamak gerekiyor" demişsiniz. Araştırmalar yaptınız mı?

Tabii ki 13'üncü yüzyıla dair yazılı kaynak sınırlı ama olanları içtim diyebilirim. Yapım tarafından verilen kitaplarla o dönemin ruhunu içselleştirmeye çalıştım. Açıkçası bu insanlar için ölüm-yaşam döngüsü gündelik hayat içerisinde, günümüzdeki konfor anlayışıyla kavranabilecek meseleler değil. Öncelikle araştırmalarımı bu konuda yoğunlaştırdım. Bir sabah o yüzyılda uyansam nasıl bir insan olurdum sorusunun peşinden gittim.

Ağabeyinin zoruyla Tekfur Nikola'yla evlenmeyi kabul etmeyen Mari, Turgut Bey tarafından İnegöl Kalesi'nden kurtarılmıştı. Aşk her zorluğu aşar mı?

Günümüzde bu değerler aşınmış olabilir ama türkülerimizde, hikayelerimizde ve masallarımızda belki kendi köyümüzde bile görüyoruz ki aşk dediğimiz şey zaten onsuz nefes alamamak demek. Beslendiği toprak da Anadolu olunca zorluk denemez belki buna tertemiz bir adanmışlıktır bunun adı.