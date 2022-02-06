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Giriş Tarihi: 6.2.2022

Ece Erken konuştu: Eşim üzülmesin diye artık ağlamayacağım

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Ece Erken konuştu: Eşim üzülmesin diye artık ağlamayacağım

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümünün ardından büyük bir yıkım yaşadı. Eşinin tespihini elinden bırakmayan Erken, “Eşimi üzmemek için artık ağlamamaya çalışacağım ama çok zor” dedi

Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen hafta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümünün ardından zor günler geçiren Erken'in çevresindekilerin uyarılarına rağmen sürekli ilaç kullanıp uyumak istediği öğrenildi.



Ünlü sunucunun, eşinin kullandığı tespihi de elinden hiç bırakmadığı ortaya çıktı. Önceki gün eşi için mevlit okutan Erken, "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" diye konuştu.
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Ece Erken konuştu: Eşim üzülmesin diye artık ağlamayacağım
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