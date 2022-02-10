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Giriş Tarihi: 10.2.2022

Kendi kendini ihbar etti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kendi kendini ihbar etti

Oyuncu Bahadır Ünlü, eşiyle birlikte işlettikleri kafeye gelen müşterilere bıçakla saldırdı, ardından o anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan görüntüleri gören polis, ünlü oyuncuyu gözaltına aldı

İstanbul Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü, eşinin çalıştığı restoranda, eşiyle tartıştığı öne sürülen müşterilere dehşet dolu anlar yaşattı.



KAFASINA BIÇAKLA VURDU
20 Ocak günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Kafeye gelen müşteriler ile eşi arasında yaşanan tartışma sonrası Ünlü eline bir bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü. Bununla da yetinmedi, oyuncu bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu. Müşteri şikayetçi olmadı.



Ancak Ünlü o anların kamera görüntülerini alıp kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Gözaltına alınan Ünlü, emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Oyuncu serbest kaldıktan sonra da kafasında elma ve kivi ezdiği videoları paylaştı.
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Kendi kendini ihbar etti
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