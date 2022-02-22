Ünlü psikiyatr Haydar Dümen gayrimenkul zengini çıktı! Eşi Haydar Dümen’in 100 milyonluk mirasının peşine düştü!

Diğer taraftan ise aile içinde yaşanan derin üzüntünün yanı sıra bir atasözü de hayata geçiriyor haliyle: 'Ölüm hak miras helal.'

İşte tam da bu dönem Haydar Dümen'in ailesine yakın isimlerden bomba bir gelişme kulağıma geldi...

Haydar Dümen'in Beyoğlu Sıraselviler'de muayenehanesi vardı. Ve yine aynı bölgede bina, daire, dükkan gibi mülkleri de...

Haydar Dümen sağlığında bulunduğu bölgedeki emlakçıya satış yapsın diye mallarını devrediyor. Olmaz olmaz ya, olayın ardından emlakçı hayatını kaybediyor.