Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’ın hapis cezası kesinleşti! Her yerde aranıyor...

Yağmur Sarnıç'ın, cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur ile birlikte Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı iddia edilmiş, Sungur'un vazgeçmesi üzerine Sarnıç'ın ikinci bir tetikçi tuttuğu öne sürülmüştü. Cinayet planına ilişkin Düzce Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmişti. Aşık'ın itirazı üzerine bu dava istinaf mahkemesine taşındı.
ONLARCA DAVASI VAR
Çift arasındaki karşılıklı suçlamalarla birlikte onlarca dava ve soruşturma açıldı. Bu davalardan biri de Yağmur Sarnıç'ın, Erdi Sungur ile birlikte Düzce'de "jandarmaya direnme ve hakaret" suçundan yargılandığı davaydı. Sarnıç ve Sungur'un jandarma görevlileriyle davalık olma süreci ise şöyle gerçekleşti: Olaylar, suikast planı için suçlanan Yağmur Sarnıç ile Erdi Sungur'un Düzce'de ormanlık alanda Emre Aşık için mezar yeri bakmaya ve keşif yapmaya gittiği iddiasıyla başladı. İhbar üzerine 25 Mart 2020'de Sungur ve Sarnıç'ın içinde olduğu araç, Düzce'nin Gülormanı Köyü'nde jandarma görevlilerinin önleyici kolluk faaliyeti gerçekleştirdikleri sırada durduruldu.
JANDARMANIN ÜZERİNE ARAÇ SÜRDÜ
Jandarma kontrol noktasına yaklaşan aracın sürücüsü Erdi Sungur 'dur' ihtarına uymayarak, jandarma görevlisi Gökhan K.'nin üzerine aracı sürdü. Gökhan K. kendisini yana atarak aracın altında kalmaktan kurtuldu. Erdi Sungur, araçla jandarma görevlisinin eline çarpıp kaçtı. Daha sonra Erdi Sungur ve Yağmura Aşık, Cumayeri ilçesi Orta Merkez Mahallesinde saklandıkları adreste yakalandı. İkili burada da jandarma görevlilerine direndi. Yağmur Aşık "Hepinizin Allah belasını versin! Çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkar, pislikler. FETÖ'cü müsünüz, nesiniz" şeklinde hakaret içeren sözler söyledi. Ardından elinde takılı bulunan kelepçeyle jandarma görevlisi Alperen A.'ya vurdu. Jandarma görevlisi başından yaralandı.
İNDİRİM VE ERTELEME YAPILMADI
Düzce Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Yağmur Sarnıç ve Erdi Sungur'a 24 Şubat 2021'de "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme Yağmur Sarnıç'ı ayrıca "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezaya ilişkin herhangi bir erteleme veya hükmün açıklanmasını geri bırakma yoluna gitmedi. Cezanın adli para cezası gibi başka bir cezaya çevrilmesine de yer olmadığı kararlaştırıldı. Mahkemenin kararında, sanıkların başka suçlardan da sabıkalı oldukları için ceza verilirken alt sınırdan uzaklaşıldığı vurgulandı. Sanıkların yeniden suç işlemeyecekleri konusunda kanaat oluşmadığından cezada erteleme yoluna gidilmediği vurgulandı.
AVUKATA TEHDİT VE HAKARETTEN DE CEZA ALDI
Öte yandan önceki gün Erdi Sungur, Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet'e tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada da ceza aldı. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi, avukat Sadıkahmet'e yönelik tehdit ve hakaret suçunu sabit görüp Sungur'a 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Yine sanığın olumsuz geçmişi, kişiliği ve birçok suçtan sabıkalı olması göz önüne alınarak, cezada herhangi bir indirim veya ertelemeye gidilmedi. Bu karara karşı sanığın istinaf mahkemesinde itiraz hakkı bulunuyor.