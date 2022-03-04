Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’ın hapis cezası kesinleşti! Her yerde aranıyor...

ONLARCA DAVASI VAR

Çift arasındaki karşılıklı suçlamalarla birlikte onlarca dava ve soruşturma açıldı. Bu davalardan biri de Yağmur Sarnıç'ın, Erdi Sungur ile birlikte Düzce'de "jandarmaya direnme ve hakaret" suçundan yargılandığı davaydı. Sarnıç ve Sungur'un jandarma görevlileriyle davalık olma süreci ise şöyle gerçekleşti: Olaylar, suikast planı için suçlanan Yağmur Sarnıç ile Erdi Sungur'un Düzce'de ormanlık alanda Emre Aşık için mezar yeri bakmaya ve keşif yapmaya gittiği iddiasıyla başladı. İhbar üzerine 25 Mart 2020'de Sungur ve Sarnıç'ın içinde olduğu araç, Düzce'nin Gülormanı Köyü'nde jandarma görevlilerinin önleyici kolluk faaliyeti gerçekleştirdikleri sırada durduruldu.