Nusret’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü jesti! Tüm restoranlarında ücretsiz ağırladı

"TÜM DÜNYADAKİ RESTORANLARIMA ÜCRETSİZ OLARAK DAVETLİSİNİZ"

Instagram hesabında 42.8 milyon takipçisi olan Nusret Gökçe, "Siz olmasaydınız biz olmazdık…" notuyla yaptığı paylaşımda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü en lezzetli gününüz olsun. Tüm dünyadaki Nusr-Et restoranlarıma ücretsiz olarak davetlimsiniz." ifadelerini kullandı.