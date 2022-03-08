Nusret’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü jesti! Tüm restoranlarında ücretsiz ağırladı

"Salt bea" hareketiyle adını tüm dünyaya duyuran ünlü işletmeci Nusret Gökçe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kadınları restoranlarında ücretsiz ağırladı.
"TÜM DÜNYADAKİ RESTORANLARIMA ÜCRETSİZ OLARAK DAVETLİSİNİZ"
Instagram hesabında 42.8 milyon takipçisi olan Nusret Gökçe, "Siz olmasaydınız biz olmazdık…" notuyla yaptığı paylaşımda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü en lezzetli gününüz olsun. Tüm dünyadaki Nusr-Et restoranlarıma ücretsiz olarak davetlimsiniz." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıllarda da aynı jesti yapan Nusret, hayranları tarafından takdir edildi.
Nusret'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü jesti | Video
KADINLAR GEÇEN YIL DA BÜYÜK İLGİ GÖSTERMİŞTİ
Nusret Gökçe, geçen yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aynı etkinliği düzenlemiş ve kadınlar büyük ilgi göstermişti. Nusret'in tüm mekanlarının önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.
Nusret'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü jesti | Video