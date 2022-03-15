Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in locasını bastılar! Fanatik Galatasaraylı Pelin Öztekin karakolluk oldu!
Giriş Tarihi: 15.3.2022 07:39 Son Güncelleme: 15.3.2022 07:51

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in locasını bastılar! Fanatik Galatasaraylı Pelin Öztekin karakolluk oldu!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin’in locasını bastılar! Fanatik Galatasaraylı Pelin Öztekin karakolluk oldu!

Galatasaray-Trabzonspor maçını izlemek için arkadaşlarıyla birlikte stada giden oyuncu Pelin Öztekin, yan locadaki seyirci ile kavgaya tutuştu. Tartışma sürerken fanatik taraftar Pelin Öztekin’in bulunduğu locayı bastı. Kavga karakola taşındı. Yan locadaki iş adamının üstüne yürüdüğünü ve kendisine hakaret ettiğini ileri süren Pelin Öztekin, stadyumdan çıkarak karakolun yolunu tuttu.

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 23 Ocak günü Seyrantepe Stadyumu'nda oynanan Galatasaray Trabzonspor maçına arkadaşlarıyla birlikte gitti. Locada arkadaşlarıyla birlikte maçı izlediği sırada iddiaya göre yan locadaki iş adamı Osman Altunterim, Öztekin'in arkadaşı iş adamı Kerem Argüden ile, 'Sen nasıl Galatasaraylısın sevinmiyorsun' diyerek tartışmaya başladı.

Yan locadaki iş adamı, Pelin Öztekin ve arkadaşlarının bulunduğu locayı bastı. İki iş adamı arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü.

ÜNLÜ OYUNCU ŞİKAYETÇİ OLDU

Ünlü oyuncu tarafların arasına girip engel olmaya çalışsa da iddiaya göre Osman A., ünlü oyuncuya yönelik, 'Sen kimsin neden buradasın, seni buraya kim aldı' diyerek saldırgan tavırlar sergiledi. Olay yerine gelen güvenlik duruma müdahale ettikten sonra taraflar karakola götürüldü.

Pelin Öztekin kendisini sözlü ve harika ketle şiddet girişiminde bulunan Osman Altunterim'den şikayetçi olurken, Osman Altunterim de kendisinin hakaret ve tehditlere maruz kaldığını ileri sürerek Pelin Öztekin'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in locasını bastılar! Fanatik Galatasaraylı Pelin Öztekin karakolluk oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA