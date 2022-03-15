Ünlü oyuncu Pelin Öztekin’in locasını bastılar! Fanatik Galatasaraylı Pelin Öztekin karakolluk oldu!

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 23 Ocak günü Seyrantepe Stadyumu'nda oynanan Galatasaray Trabzonspor maçına arkadaşlarıyla birlikte gitti. Locada arkadaşlarıyla birlikte maçı izlediği sırada iddiaya göre yan locadaki iş adamı Osman Altunterim, Öztekin'in arkadaşı iş adamı Kerem Argüden ile, 'Sen nasıl Galatasaraylısın sevinmiyorsun' diyerek tartışmaya başladı.
Yan locadaki iş adamı, Pelin Öztekin ve arkadaşlarının bulunduğu locayı bastı. İki iş adamı arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü.
ÜNLÜ OYUNCU ŞİKAYETÇİ OLDU
Ünlü oyuncu tarafların arasına girip engel olmaya çalışsa da iddiaya göre Osman A., ünlü oyuncuya yönelik, 'Sen kimsin neden buradasın, seni buraya kim aldı' diyerek saldırgan tavırlar sergiledi. Olay yerine gelen güvenlik duruma müdahale ettikten sonra taraflar karakola götürüldü.