4 milyonluk oyun çöpe

Tiyatro dünyası büyük hüsranı konuşuyor! Daha önce Sabahattin Ali
'nin Kürk Mantolu Madonna
adlı eserini sahneye uyarlayan Tuba Ünsal
, olumlu dönüşler alınca bu kez daha iddialı bir işe soyunmuştu. Ünsal, Ayşe Kulin
'in 80 ülkede yayınlanan romanı Adı Aylin
'i, tiyatroya uyarlama kararı aldı. Yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği oyun için Ünsal tam 4 milyon lira harcadı.
OYUN LİSTEDEN ÇIKARILDI
Ancak oyunun galası büyük bir hüsrana neden oldu. Prömiyer gecesi pek çok sanatsever oyunun ortasında salonu terk etti. En büyük hayal kırıklığını ise yazar Ayşe Kulin yaşadı. Kulin'in ortaya konan kötü sonuç için ağladığı, üzüntüden eve kapandığı ortaya çıktı. Tiyatro eleştirmenlerinin olumsuz eleştirileri nedeniyle sponsor desteğini çekti, mekan da oyunu etkinlik listesinden çıkardı.