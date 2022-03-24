Güzel oyuncu Ayşe Tolga, kızının okulu değişince yeni bir eve taşınmak zorunda kaldı. Ayşe Tolga'nın imdadına eski kocası yetişti. İş insanı Marsel Eskinazi, Ayşe Tolga’ya istediği adreste ev bulup hediye etti. Her gün şiddet olaylarıyla anılan eski karı-kocalar cephesinden bu kez iyi bir haber geldi! Ayşe Tolga'nın eski eşi Marsel Eskinazi jesti ile "Böyle erkekler de var" dedirtti!
2013 YILINDA BOŞANDILAR
Her gün şiddet olaylarıyla anılan eski karı-kocalar cephesinden bu kez iyi bir haber geldi! Ayşe Tolga, 2008 yılında iş insanı Marsel Eskinazi ile evlendi.
Çiftin bu evlilikten Can Yael isminde bir kızları oldu. Ancak çift, fikir uyuşmazlığı nedeniyle 2013 yılında yollarını ayırdı. Karı-koca buna rağmen çocukları için ilişkilerini bozmadı.
7 GÜN İÇİNDE SORUNU ÇÖZDÜ
Ayşe Tolga, kızının yeni okuluna yakın bir muhitte ev arayışına girdi. Ancak bütçesine uygun bir ev bulamadı. Haberi alan eski koca, hemen devreye girip lüks bir ev buldu ve satın alıp Tolga'ya hediye etti.
Ünlü oyuncu, "Yepyeni bir eve taşındık. İçimize sindi, çok mutluyuz. Daha küçük bir evde oturuyordum. Kızımın babası bu işi 7 gün içinde halletti" dedi.
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Ayşe Tolga'nın imdadına eski eşi koştu! Ünlü oyuncuya ev hediye eden Marsel Eskinazi "Böyle erkekler de var" dedirtti!