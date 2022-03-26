‘Ya hapse gireceğim ya evleneceğim’

Hadise
, geçtiğimiz yıllarda kendine posta yoluyla taciz
içerikli mesajlar gönderen Ümit S
. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ümit S., huzur ve sükunu bozduğu gerekçesiyle 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmış, aldığı ceza daha sonra idari para cezasına çevrilmişti.
YİNE DAVA AÇILDI
HADİSE, aynı hayranının tacizlerini sürdürdüğünü, "Sevgili çiçeğim bu mektup beni ya hapse ya seninle evliliğe götürecek" şeklinde mektup yazdığını belirterek yeniden şikayetçi oldu. Ümit S. hakkında, 'tehdit, cinsel taciz ve huzur bozma' suçlarından dava açıldı.