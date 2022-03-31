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Giriş Tarihi: 31.3.2022

Yağmur Sarnıç cezaevinde

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Yağmur Sarnıç cezaevinde

Hakkında kesinleşmiş ve ertelenmiş hapis cezaları bulunan Yağmur Sarnıç’ı polis yaklaşık iki aydır arıyordu. Sarnıç, sonunda teslim oldu ve cezaevine konuldu

JANDARMAYA DİRENDİ
Eşi Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı ve iki ayrı tetikçi tuttuğu öne sürülen Yağmur Sarnıç, ihbar üzerine Düzce'de jandarma tarafından durdurulmuştu. Sarnıç burada jandarmaya direnip hakaret edince 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Sarnıç, bu cezayı alınca hakkında ertelenen diğer cezalar da raflardan indirildi.



ADLİYEYE TESLİM OLDU
İki aydır polis tarafından aranan Sarnıç, pazartesi sabahı Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne gidip teslim oldu. Salı akşamına kadar işlemleri süren Sarnıç'ın yakalama kararları olan dosyalar için de ifadesi alındı. Sarnıç, işlemlerin tamamlanmasının ardından aynı gün, üç günlük zorlama hapis kararı doğrultusunda Bakırköy Kadın Cezaevi'ne konuldu.
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Yağmur Sarnıç cezaevinde
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