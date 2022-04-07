’Bir Zamanlar Çukurova’nın kötü adamı Ergün Metin: Arkamdan “Hanımağa’nın peşini bırak” diyorlar

Ergün Bey, nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor?

-Çok teşekkür ederim. Bu aralar yoğun ve gayet iyi gidiyor. Adana İstanbul arası geçiyor. İstanbul'da Semaver Kumpanya'da "Cardenio" adlı oyunumuz var. Sadece oyun oldukça İstanbul'a geliyorum onun dışında Adana'dayım. Burada da genelde set ve otel arası ve tabii ki Adana'yı keşfetmeye çalışarak geçiyor. Yoğun tempoyu seven biri olarak bu aralar tam istediğim gibi gidiyor diyebilirim.

'Bir Zamanlar Çukurova' dört sezondur ilgiyle takip ediliyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?

-Açıkçası projeye son sezon dahil olan biri olarak bu ilginin dinamiklerine tam olarak hakim olduğumu söyleyemem ama genel olarak şunu biliyorum ki bir işte hikaye, yönetmen ve oyunculuk özenli ve samimiyse kesinlikle bir şekilde seyircide karşılığını buluyor. Bir Zamanlar Çukurova projesinde şimdiye kadar ki izlenimlerim bunların hepsinin olduğu yönünde. Bununla birlikte bence en önemlisi işin samimiyeti bu işte de bu samimiyet kesinlikle var. Bu nedenle de benden önceki 3 sezonda olduğu gibi 4. Sezonda da gayet başarılı bir şekilde devam ediyor.

Dizinin senaryosunu okuduğunuzda, size ilk ne hissettirdi?

-Aslında dizinin senaryosu değil de ilk başta Vahap'ın karakter analizi geldi. Okuduğumda gerçekten etkilendiğimi söyleyebilirim. Yaşadıkları ve bu yaşananların psikolojisine etkileri, onun bu garip psikolojisinin hikayeye ve Çukurova'da ki diğer karakterlere etkileri ve bu yolculuğa dahil olmak çok heyecanlandırdı beni. Oynamaktan keyif alacağımı hissettiğim bir karakter oldu ve şu anda söyleyebilirim ki bu hislerimde yanılmamışım.