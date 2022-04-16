İstanbul Resitalleri’nde bir şampiyon

SABAH ve Daily Sabah'ın ana medya sponsorluğunu üstlendiği İstanbul Resitalleri Şampiyonlar Sezonu, ünlü sanatçıları ağırlıyor. Her biri ödüllü uluslararası usta ve genç virtüözler, Sakıp Sabancı Müzesi The Seed sahnesinde sanatseverlerle buluşuyor.Japon piyanist Momo Kodama ile ödülü Kazak Piyanist Alim Beisembayev'i geçtiğimiz ay ağırlayan İstanbul Resitalleri'nde önceki akşam Amerikalı piyanist Claire Huangci konser verdi. Henüz 7 yaşında Amerika'da dahi çocuk olarak anılan ve sonrasında üstün başarılar göstererek dünyaca ünlü piyanistler arasında kendisine yer bulan Çin asıllı sanatçının konseri ilgiyle izlendi. İstanbullu müzikseverlerin yakından tanıdığı Rus sanatçı Alexei Volodin de 30 Nisan'da yine İstanbul Resitalleri kapsamında sahneye çıkacak.