Çocuklar sanata doyacak

Kültür-sanatın İstanbul'daki kalbi olan Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un katılımıyla AKM Çocuk Sanat Festivali'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Yüzlerce çocuğun katıldığı törende renkli görüntüler oluştu. Açılışta İstanbul Devlet Opera ve Bale sanatçıları, 'Hoffmann'ın Masalları' operasından kukla bebek Olympia'nın aryası ve Mozart'ın büyülü operası 'Sihirli Flüt' operasından kuş adam Papageno ve kuş kadın Papagena'nın eğlenceli düetini seslendirdi. Ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, çocuklarla birlikte sahneye çıkarak onları 23 Nisan'a kadar devam edecek olan festivale davet etti.Yavuz, törenin ardından 'Çocukların Gözünden AKM' sergisini ziyaret etti. Ziyareti sırasında AKM'yi fotoğraflayan 9-10 yaşları arasındaki çocuklarla buluştu. Festivalin ilk günü; Türk Müziği atölyesinde çocuklar, usta sanatçı Yüce Gümüş'ten Türk müziği hakkında bilgi aldı. Müziğin ve Kokunun Resmi atölyesinde Türk resim sanatındaki müzikal sahneleri öğrenen çocuklar, vitray atölyesinde 'renkli resimler'le tanıştılar. Çocuklar, AKM Yeşilçam Sineması'nda 'Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü' filminde eğlenceli saatler geçirdi. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun, 'Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam' oyununa da büyük ilgi gösterdiler.